Yarısı da iş yapıyor
Çocukluk döneminde beyninin yarısı alınmış yetişkinleri inceleyen bilim insanları, beynin geri kalan yarısının kendini yeniden yapılandırdığını keşfetti.
ABD’deki California Teknik Üniversitesi uzmanları, epilepsi nöbetlerini azaltmak amacıyla çocukken hemisferektomi ameliyatı olmuş 6 yetişkin ve 6 kontrol katılımcısını inceledi. 12 katılımcının her birinden fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tarayıcısına uzanması istendi. Araştırma ekibi, normal beyne sahip insanlardaki ağlar beynin iki yarım küresini de kapladığı için tek yarım küreye sahip deney katılımcılarının belli ağlarında daha zayıf bağlantılar gözleyeceklerini düşünüyordu.
TEDAVİDE YENİ DÖNEM
Ancak uzmanlar ameliyat geçirmiş kişilerin kalan beyin yarım kürelerindeki bağlantıların sadece güçlü olmadığını, bunların beyin yapısı normal kişilere göre daha güçlü şekilde ilişkilenmiş olduklarını saptadı. Araştırmayı kaleme alan Dorit Kliemann, “Gelecekte bu çalışma beyin hasarı olan daha çok kişiye yardım etmek için hedefe yönelik müdahale stratejilerini ve farklı sonuçlara dair senaryoları bilgilendirebilir” yorumunu yaptı. Bu araştırma Cell Reports adlı bilimsel yayında yer aldı.
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