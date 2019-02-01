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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yarından sonra’ gerçek oldu

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‘Yarından sonra’ gerçek oldu

ABD’yi esir alan soğuk hava dalgası hayatı felç etti. Chicago eksi 32 derece ile rekor kırdı. ‘Kutup Girdabı’ olarak adlandırılan soğuklar nedeniyle12 kişi hayatını kaybetti. NASA’nın Antarktika’da büyük bir buzulun çöktüğü uyarısı ve tarihi soğuklar, akıllara dünyanın buzul çağına girmesini konu alan bilimkurgu filmi ‘Yarından Sonra’yı getirdi.

ABD’nin ortabatı eyaletlerindeki dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Iowa eyaletinde 18 yaşındaki bir tıp öğrencisi eksi 47 derecede donarak hayatını kaybederken, soğuklara bağlı olarak ölenlerin sayısı 12’ye ulaştı. Detroit ve Michigan eyaletlerinde 2 kişi, evlerinin dışında donmuş olarak bulundu. Yetkililer, ilerleyen haftalarda soğukların artacağına dikkat çekti. Ülkede 2 bin 700’den fazla uçuş iptal edilirken, 10 eyalette eğitime ara verildiği belirtildi.

‘Yarından sonra’ gerçek oldu

GÖLLER BUZ TUTTU

Chicago’da hava sıcaklığı eksi 32 dereceye inerken Michigan Gölü buz tuttu. Chicago’da en düşük hava sıcaklığı, 1985 yılında eksi 27 olarak kayıtlara geçmişti. Bölgedeki aşırı soğuklar nedeniyle kentte tüm tren seferleri iptal edildi. ABD’de son 25 yılın en soğuk günlerinin yaşandığını belirten uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, evcil hayvanların dışarı bırakılmaması ve evdeki elektrikli ürünler konusunda dikkatli olunması uyarısı yaptı.

NEREDEYSE MANHATTAN KADAR

Öte yandan NASA’nın verilerine göre, Batı Antarktika’da ABD’nin Florida eyaleti büyüklüğündeki Thwaites Buzulu’nun dibinde bulunan Manhattan’ın 3’te 2’sine eşit bir parçasının yavaş yavaş çöktüğü belirtildi. 300 metre yüksekliğindeki kütlenin çöküşü gerçekleştiğinde, bunun denizlerdeki su seviyesinde ani bir yükselmeye neden olacağı belirtiliyor.

‘Yarından sonra’ gerçek oldu

2004 yapımı ‘Yarından Sonra’ (The Day After Tomorrow) filminde Antarktika’da büyük bir buzul parçasının kopmasıyla başlayan felaketler zincirinde, dünyanın yeni bir buzul çağına girmesi konu alınıyor.

 

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