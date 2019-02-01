‘Yarından sonra’ gerçek oldu
ABD’yi esir alan soğuk hava dalgası hayatı felç etti. Chicago eksi 32 derece ile rekor kırdı. ‘Kutup Girdabı’ olarak adlandırılan soğuklar nedeniyle12 kişi hayatını kaybetti. NASA’nın Antarktika’da büyük bir buzulun çöktüğü uyarısı ve tarihi soğuklar, akıllara dünyanın buzul çağına girmesini konu alan bilimkurgu filmi ‘Yarından Sonra’yı getirdi.
ABD’nin ortabatı eyaletlerindeki dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Iowa eyaletinde 18 yaşındaki bir tıp öğrencisi eksi 47 derecede donarak hayatını kaybederken, soğuklara bağlı olarak ölenlerin sayısı 12’ye ulaştı. Detroit ve Michigan eyaletlerinde 2 kişi, evlerinin dışında donmuş olarak bulundu. Yetkililer, ilerleyen haftalarda soğukların artacağına dikkat çekti. Ülkede 2 bin 700’den fazla uçuş iptal edilirken, 10 eyalette eğitime ara verildiği belirtildi.
GÖLLER BUZ TUTTU
Chicago’da hava sıcaklığı eksi 32 dereceye inerken Michigan Gölü buz tuttu. Chicago’da en düşük hava sıcaklığı, 1985 yılında eksi 27 olarak kayıtlara geçmişti. Bölgedeki aşırı soğuklar nedeniyle kentte tüm tren seferleri iptal edildi. ABD’de son 25 yılın en soğuk günlerinin yaşandığını belirten uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, evcil hayvanların dışarı bırakılmaması ve evdeki elektrikli ürünler konusunda dikkatli olunması uyarısı yaptı.
NEREDEYSE MANHATTAN KADAR
Öte yandan NASA’nın verilerine göre, Batı Antarktika’da ABD’nin Florida eyaleti büyüklüğündeki Thwaites Buzulu’nun dibinde bulunan Manhattan’ın 3’te 2’sine eşit bir parçasının yavaş yavaş çöktüğü belirtildi. 300 metre yüksekliğindeki kütlenin çöküşü gerçekleştiğinde, bunun denizlerdeki su seviyesinde ani bir yükselmeye neden olacağı belirtiliyor.
2004 yapımı ‘Yarından Sonra’ (The Day After Tomorrow) filminde Antarktika’da büyük bir buzul parçasının kopmasıyla başlayan felaketler zincirinde, dünyanın yeni bir buzul çağına girmesi konu alınıyor.
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