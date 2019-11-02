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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: NORTH AMERICAN DOGMAN PROJECT
02.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

'Yarı insan yarı köpek' büyük korku yarattı

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'Yarı insan yarı köpek' büyük korku yarattı

'Yarı insan yarı köpek' olduğu düşünülen bir yaratığın ABD'de birçok evcil hayvanı öldürdüğü söyleniyor.

İki bacağının üzerinde duran, büyük bir kurt adama benzer yaratık, ABD'nin dört bir yanındaki kasabalarda terör estiriyor.

"Dogman” adı verilen gizemli canavarın ABD'nin her yerinde görüldüğü ileri sürüldü.

Tanıklar, evcil hayvanlarının bilinmeyen bir yaratık tarafından acımasızca öldürüldüğünü iddia ediyor.

Ayrıca saldırdığı hayvanların da fotoğrafları bulunuyor.

Yarı insan yarı köpek büyük korku yarattı

Daily Star'a konuşan Joedy Cook, “yarı insan, yarı köpek” olarak tanımladıkları yaratıkların 2.7 metre ve yaklaşık 180 kilograma yakın bir yapıya sahip olabileceğini de açıkladı.

Cook'un garip efsaneyi araştırmak için kurulan Kuzey Amerika Dogman Projesi sitesinde, yaratığın Ohio'da çekildiği ileri sürülen 3 adet tüyler ürpertici ses klibi bulunuyor. Bu kliplerde yaratığın korkutucu bir şekilde 'uluduğu' duyuluyor. 

Yarı insan yarı köpek büyük korku yarattı

Yaratığın saldırdığı bir başka hayvan cesedi

Ses kayıtlarının yanı sıra, Cook'un yaratığın görüldüğünü iddia ettiği bir fotoğraf koleksiyonu var.

Bir fotoğrafta, bazı ağaçların arkasında duran gizemli bir karanlık olarak görülüyor.

Yarı insan yarı köpek büyük korku yarattı

'Dogman' ismini verdikleri yaratığın bir başka fotoğrafı 

 

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