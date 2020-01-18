Yargılama resmen başladı

Azil savcısı olarak görev yapacak yedi üyeden biri olan Demokrat Partili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Senato kürsüsünde azil maddelerini okudu. Senato’daki duruşmalara başkanlık edecek olan Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, “azil mahkemesi”ne dönüşen Senato Genel Kurulu’nun 21 Ocak Salı günü öğleden sonra yerel saatle 13.00’te yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

‘İKİ HAFTAYI AŞMAZ’

Trump’ın ekibi, Senato’daki yargılamanın iki haftadan fazla sürmeden aklanma kararının çıkmasını bekliyor. Ancak yeni tanıkların ifade için çağrılması bu süreyi uzatabilir. 100 koltuklu Senato’da Cumhuriyetçilerin 53 üyesi bulunuyor. Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump’ın aklanması bekleniyor. Trump’ın azledilebilmesi için Senato’da en az 67 üyenin bu yönde tutum belirlemesi gerekli. Temsilciler Meclisi, Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında, ABD’nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediği gerekçesiyle görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla azil süreci başlatmıştı.