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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yaptırımlara rağmen petrol satacağız’

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‘Yaptırımlara rağmen petrol satacağız’

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ülkesine karşı uyguladığı yaptırımlara karşın petrol ihracatına devam edeceklerini açıkladı.

Ruhani, Tahran’ın petrol satışlarını durdurmayı hedefleyen ABD yaptırımlarına ilişkin devlet televizyonunda değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, “Amerika’nın, İran petrol ihracatını sıfırlama kararı yanlış ve hatalı bir karardır ve bu kararın uygulanmasına ve icrasına izin vermeyeceğiz” dedi. “Amerikalılar önümüzdeki aylarda petrol ihracatımıza devam ettiğimizi görecekler” diyen Ruhani, ABD’nin İran’ın petrol ihracatını bir yolla durdurmayı başarması durumunda yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.

İran lideri, Ortadoğu’daki tüm ABD güçlerini ‘terörist’ ilan ettiği bir yasa tasarısına da imza attı. Tasarıda, ABD hükümetinin terör sponsoru olduğu ifadesi de yer aldı. Tasarı, İran Devrim Muhafızları’nı ‘yabancı terör örgütü’ ilan eden Donald Trump yönetiminin kararına karşılık olarak geçen hafta parlamentoda kabul edilmişti.

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