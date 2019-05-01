‘Yaptırımlara rağmen petrol satacağız’
İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ülkesine karşı uyguladığı yaptırımlara karşın petrol ihracatına devam edeceklerini açıkladı.
Ruhani, Tahran’ın petrol satışlarını durdurmayı hedefleyen ABD yaptırımlarına ilişkin devlet televizyonunda değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, “Amerika’nın, İran petrol ihracatını sıfırlama kararı yanlış ve hatalı bir karardır ve bu kararın uygulanmasına ve icrasına izin vermeyeceğiz” dedi. “Amerikalılar önümüzdeki aylarda petrol ihracatımıza devam ettiğimizi görecekler” diyen Ruhani, ABD’nin İran’ın petrol ihracatını bir yolla durdurmayı başarması durumunda yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.
İran lideri, Ortadoğu’daki tüm ABD güçlerini ‘terörist’ ilan ettiği bir yasa tasarısına da imza attı. Tasarıda, ABD hükümetinin terör sponsoru olduğu ifadesi de yer aldı. Tasarı, İran Devrim Muhafızları’nı ‘yabancı terör örgütü’ ilan eden Donald Trump yönetiminin kararına karşılık olarak geçen hafta parlamentoda kabul edilmişti.
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