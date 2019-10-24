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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaptırımlar kalktı

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Yaptırımlar kalktı

Beyaz Saray’da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki harekâtı durdurduğunu, ateşkesin kalıcı olacağını ve Türkiye’ye operasyon nedeniyle getirilen yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı harekâtının başlamasının ardından Türkiye’ye yönelik getirdiği yaptırımların tamamen kaldırılacağını açıkladı. Türkiye’nin operasyonu gerekçe gösterilerek 3 bakan ve 2 bakanlık yaptırım listesine alınmış, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma yönündeki müzakereler durdurulmuş, ayrıca Türkiye’den çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltilmişti.

Türkiye’nin 5 gün boyunca operasyona ara verdiğini, bugün ise oluşan yeni durum nedeniyle ateşkesin kalıcı hâle geldiğini söyleyen Trump, yaptırımların kaldırılacağını duyurdu. Trump’ın konuşmasının hemen ardından ABD Hazine Bakanlığı, bakan ve bakanlıklara yönelik yaptırımların kaldırıldığını ilan etti. Bu gelişmenin ardından dolar/TL kuru yüzde 1.30 civarında düşüşle 5.73 seviyesine geriledi. Trump Beyaz Saray’daki konuşmasında özetle şunları söyledi:

‘KALICI OLACAĞINA İNANIYORUM’

“Bu sabah Türkiye hükümeti, Suriye’deki çatışmaları ve müdahaleyi bitirecekleri ve ateşkesin kalıcı olacağıyla ilgili yönetimimi bilgilendirdi. Dünyanın o kısmında kalıcı kelimesi biraz tartışmaya açık olabilir ancak ben kalıcı olacağına inanıyorum. Bu nedenle Hazine Bakanlığı’na, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu bölgesindeki Kürtlere yönelik hamlesine cevaben 14 Ekim’de uyguladığımız yaptırımları kaldırma talimatı verdim. Türkiye ile yaptığımız görüşmeler sayesinde şimdi sayısız hayat kurtuluyor. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini seven bir adam ve onu yakından tanıdım. O ülkesi için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Çok yakın zamanda kendisiyle görüşeceğiz.”

PETROL İÇİN KALIYORLAR

“Orada 30 gün için olmalıydık ve bu neredeyse 10 yıl önceydi” diyen Trump konuşmasının devamında Amerikan askerlerinin Suriye’de olmasından duyduğu hoşnutsuzluğu yineledi. Ancak ‘petrolü güvence altına almak için’ Suriye’de az sayıda ABD askeri kalacağını ifade etti. Obama yönetimini eleştiren Trump, “Ortadoğu’da kaç Amerikalı ölmeli? Yarım milyon insan öldü, milyonlarcası yer değiştirdi. Harcadığımız onca para ve o kadar insan öldükten sonra Ortadoğu şimdi daha az güvenli, daha az istikrarlı” ifadelerini kullandı.

“Avrupalı ülkeleri ABD’nin yakaladığı (DEAŞ’lı) savaşçıları geri almaya çağırıyoruz. Uzun süre bu çağrımızı görmezden geldiler” diyen Trump, ana omurgasını terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde lideri Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile konuştuğunu, terör örgütü DEAŞ’lı mahkumların güvenli bir şekilde gözetim merkezlerinde tutulduğu bilgisini aldığını söyledi. Konuşmasının ardından açıklamalarını Twitter’dan sürdüren Trump, paylaştığı mesajlarda Mazlum Kobani’ye teşekkür etti, kendisiyle yakın zamanda görüşmek istediğini ifade etti.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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