Yaptırım tasarısı beklemede
ABD’de Türkiye’ye karşı hazırladığı yaptırım tasarısını dün Senato’ya sunan Cumhuriyetçi Parti’nin ileri gelen isimlerinden Lindsey Graham, Türkiye-ABD anlaşmasından sonra yeni gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Graham, beraberindeki Demokrat senatörlerle birlikte Türkiye’ye ağır yaptırımlar öngören tasarıyı Senato’ya sunarken yaptığı, “ABD sadece Pence ve Pompeo’dan ibaret değil’’ açıklamasının ardından Ankara’dan gelen haberler üzerine bu defa Twitter’dan bu iki ismi takdir eden mesajlar paylaştı. Graham mesajında, Pence ve Pompeo’ya ateşkes sağlama yönündeki çabalarından ötürü teşekkür etti. “Türkiye’nin haklı ulusal güvenlik endişeleri var” diyen Graham, ancak bunun askeri güçle çözülemeyeceğini belirtti. Graham’ın tasarıyı birlikte hazırladığı Demokrat Partili Chris Van Hollen ise, daha önce yaptığı açıklamada, yaptırımları durdurmanın Türkiye’nin elinde olduğunu, operasyonun durması halinde yaptırımların geri çekileceğini kaydetmişti. Buna göre Türkiye’ye bir dizi askeri ve finansal yaptırım öngören karar tasarısının şu aşamada Senato’nun gündemine gelmesi beklenmiyor.
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