Yapılırken çöktü: En az 9 kişi öldü
HİNDİSTAN’ın kuzeyindeki Greater Noida şehrinde inşa halindeki altı katlı bir bina, bitişiğindeki dört katlı apartmanın üzerine çöktü. Önceki akşam yaşanan olay sonrası dokuz kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Polis, dört ya beş kişinin daha enkaz altında olduğunu düşünüyor. Binanın çökme nedeni ise inceleme sonrası anlaşılacak.
İnşaat sahibi ve iki yardımcısı gözaltında. İtfaiyeye göre; çökme sırasında inşaatta en az 12 işçi çalışıyordu.
Sağanak yağış, binaların temellerini zayıflattığı için muson yağmurları sırasında bu gibi vakalar sık sık yaşanıyor.
2013’te Mumbai’de bir bina çökmüş ve en az 72 kişi hayatını kaybetmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle