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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Pawan Kumar
19.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Yanlış partiye oy verdi, parmağını kesti

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Yanlış partiye oy verdi, parmağını kesti

Hindistan'da bir seçmen logoları karıştırdığı için yanlış partiye oy verdiğini fark ettikten sonra öfkelenerek işaret parmağını kesti.

Ülkede seçmenlerin işaret parmakları oy kullandıktan sonra silinmez mürekkeple işaretleniyor.

25 yaşındaki Pawan Kumar'ın sol elinin işaret parmağının bandajlı olduğu birkaç video sosyal medyada viral oldu.

Kumar videoda yerel Bahujan Samaj Partisi'ne (BSP) oy vermek isterken, logoları karıştırıp yanlışlıkla iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) oy verdiğini söylüyor. Kumar "Oyumu file vermek istedim ama yanlışlıkla çiçeğe bastım" diyor.

Kumar Perşembe günü kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Bulandshahr'da, yerel seçimin ikinci ayağı için oyunu kullandı.

Seçimde iki yerel partiyle daha ittifak yapan iktidardaki BJP, bölgede seçimin favorilerinden.

Kumar, Dalit sınıfından yani Hindistan'da resmi olarak kaldırılsa etkileri hâlâ süren kast sisteminin en altındaki "dokunulmazlar"dan. Dalit'ler BSP partisi için önemli bir oy potansiyeli.

454 PARTİ YARIŞIYOR

Hindistan'da seçmenler elektronik oy kullanıyor ve ekrandaki siyasi parti logoları arasından desteklemek istediği partiyi seçiyor.

Özellikle okuma-yazma oranının çok düşük olduğu yerlerde seçmenin oy vereceği partiyi tanıması açısından parti sembolleri büyük önem taşıyor.

Ancak ülkede toplamda yarışan parti sayısı 454. Bu da seçmenlerin logoları karıştırmasına neden olabiliyor.

Hindistan'da genel seçimler 7 aşamadan oluşuyor. Oy sayım süreci 23 Mayıs'a kadar sürecek.

900 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Hindistan, dünyanın en büyük seçimlerine sahne oluyor.

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