Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Yanıcı madde döküp camiyi ateşe verdiler

    Yanıcı madde döküp camiyi ateşe verdiler

    AA
    11.02.2018 - 19:00 | Son Güncelleme:

    Hollanda’nın kuzeyindeki Drachten kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği cami kundaklandı.

    İSLAM Merkezi Drachten Vakfına bağlı caminin, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından kundaklandığı, camide hasar oluştuğu bildirildi.
    Vakıf yöneticisi Halid Bennaceur, “Sabah namazına gelen cemaat camide terebentin kokusu duyduklarını söyledi. Daha sonra öğle namazına geldiğimizde caminin arka kısmında yanık izleri ve camların kırıldığını fark ettik” dedi.

    Yanıcı madde döküp camiyi ateşe verdiler

    Saldırının saat 04.00 civarında düzenlendiğini belirten Bennaceur, “Güvenlik kamerasında bir kişinin caminin arka camını kırdıktan sonra yanıcı bir sıvı maddeyi ateşe verdiği ve koşarak oradan uzaklaştığı görülüyor” diye konuştu.
    Bennaceur, polise şikayette bulunduklarını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

    Yanıcı madde döküp camiyi ateşe verdiler

    Etiketler: Hollanda'da camiyi yaktılar , Drachten cami yangını , Avrupa'dan haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri