Yangının sebebi açıklandı
Rusya, denizaltı faciasının sebebinin akü bölümünden çıkan yangın olduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus sualtı araştırma gemisinde çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının sebebiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor sundu.
Geminin onarımının mümkün olduğunu belirten Şoygu, ‘nükleer sızıntı’ söylentilerine ilişkin,“Nükleer mekanizma tamamen izole edilmiş halde ve kapalı. Ayrıca mekanizmanın tamamen korumaya alınması konusunda gereken önlemler alındı. Mekanizma tamamen çalışır durumda, bu da bize geminin yeterince kısa sürede yeniden işler hale gelmesi için umut veriyor” dedi.
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