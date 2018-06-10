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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriDünya Yangın fitili yeniden ateşledi Irak karıştı: Açıklamalar peş peşe
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Dünya
AA
10.06.2018 - 20:39, Son Güncelleme:

Yangın fitili yeniden ateşledi Irak karıştı: Açıklamalar peş peşe

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Yangın fitili yeniden ateşledi Irak karıştı: Açıklamalar peş peşe

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıkmasının ardından seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulundu. Seçimin galibi Sadr cephesinden ise yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğu öne sürüldü. Bağdat Operasyonlar Komutanı ise sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yandığını ileri sürdü.

Cuburi yaptığı yazılı açıklamada, yangının, Irak halkının iradesini değiştirmek, halkı aldatmak ve oylarda sahtecilik yapmak için "kasıtlı" olarak çıkarıldığını belirtti.

Yangın fitili yeniden ateşledi Irak karıştı: Açıklamalar peş peşe

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi de geçici hükümetin kurulup seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

"SEÇİMLERİN İPTAL EDİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Yangın fitili yeniden ateşledi Irak karıştı: Açıklamalar peş peşe

Seçimden birinci olarak çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı siyasi politbüro temsilcisi Ziya el-Esedi de yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını ve bunun amacının seçimlerin iptal edilmesi olduğunu kaydetti.

Bağdat Operasyonlar Komutanı Celil er-Rubayi ise yaptığı açıklamada, yangının oy pusulalarının bulunduğu sandıkları etkilemediğini ve sadece elektronik sayım cihazlarının yakıldığını ileri sürdü.

DEPODA YANGIN

Başkent Bağdat'ta bugün seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı. Müdahale sonrası binadan çıkarılan bazı sandıkların yangından etkilendiği görülmüştü.

Yangın fitili yeniden ateşledi Irak karıştı: Açıklamalar peş peşe



Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.

Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti. 

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