Yangın büyüyor yıldızlar kaçıyor
ABD’nin California eyaletinde iki bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi evinden tahliye edildi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan isimler arasında ünlü NBA yıldızı LeBron James ve Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger de bulunuyor.
California’da pazartesi sabah saatlerinde başlayan yangının şiddetli rüzgârla beraber yerleşim yerlerine yaklaşması engellenemiyor. Kuzey California’da 180 bin kişiye evlerini boşaltma çağrısı yapılırken, yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye elektirik verilemiyor. Yangından etkilenen bölgeler arasından Los Angeles’ın en zengin semtlerinden Brentwood da yer alıyor. Zorunlu tahliye bölgesinde evi olan ünlüler arasında LeBron James, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Josh Duhamel ve Arnold Schwarzenegger gibi isimler yer alıyor.
LEBRON JAMES: ŞAKASI YOK
Evini tahliye ettiğini Twitter’dan duyuran NBA yıldızı LeBron James, “Dostum bu LA yangınlarının şakası yok. Acil bir şekilde evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir yer arıyoruz. Şu ana kadar bulamadık” ifadesini kullandı. Yangından etkilenen eski California Valisi ve Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger insanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, saatte 120 kilometreye çıkan rüzgârın alevleri kilometrelerce öteye yayabilecek güçte olduğu uyarısında bulunuyor.
Santa Rosa bölgesindeki yüzlerce insan evlerindeki eşyaları araçlarına doldurarak bölgeden ayrılıyor.
Günlerdir süren yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalıyor. 120 kilometreyi bulan rüzgâr, alevleri kilometrelerce öteye savuruyor. Yangının yakıp geçtiği alanlar büyük zarar gördü.
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