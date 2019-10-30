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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yangın büyüyor yıldızlar kaçıyor

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Yangın büyüyor yıldızlar kaçıyor

ABD’nin California eyaletinde iki bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi evinden tahliye edildi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan isimler arasında ünlü NBA yıldızı LeBron James ve Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger de bulunuyor.

California’da pazartesi sabah saatlerinde başlayan yangının şiddetli rüzgârla beraber yerleşim yerlerine yaklaşması engellenemiyor. Kuzey California’da 180 bin kişiye evlerini boşaltma çağrısı yapılırken, yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye elektirik verilemiyor. Yangından etkilenen bölgeler arasından Los Angeles’ın en zengin semtlerinden Brentwood da yer alıyor. Zorunlu tahliye bölgesinde evi olan ünlüler arasında LeBron James, Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Josh Duhamel ve Arnold Schwarzenegger gibi isimler yer alıyor.

Yangın büyüyor yıldızlar kaçıyor

LEBRON JAMES: ŞAKASI YOK

Evini tahliye ettiğini Twitter’dan duyuran NBA yıldızı LeBron James, “Dostum bu LA yangınlarının şakası yok. Acil bir şekilde evi terk etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte arabadayız, kalacak bir yer arıyoruz. Şu ana kadar bulamadık” ifadesini kullandı. Yangından etkilenen eski California Valisi ve Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger insanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, saatte 120 kilometreye çıkan rüzgârın alevleri kilometrelerce öteye yayabilecek güçte olduğu uyarısında bulunuyor.

Santa Rosa bölgesindeki yüzlerce insan evlerindeki eşyaları araçlarına doldurarak bölgeden ayrılıyor.

Yangın büyüyor yıldızlar kaçıyor

Günlerdir süren yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalıyor. 120 kilometreyi bulan rüzgâr, alevleri kilometrelerce öteye savuruyor. Yangının yakıp geçtiği alanlar büyük zarar gördü.

Yangın büyüyor yıldızlar kaçıyor

ABD'de yangın 2 bin kişi tahliye edildiABD'nin Kaliforniya eyaletinde Çarşamba günü başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangın sonucu yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi. Yangına bin 300 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.
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