Yanan Tesla’dan çıkamadı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın “Model S” aracında kaza sonrası çıkan yangında kapıların kilidinin açılmaması sonucu, araç içerisindeki sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD’nin Florida eyaletinde geçen şubat ayında yaşanan olayda, 48 yaşındaki 5 çocuk babası doktor Ömer Avan’ın Tesla marka arabasında bataryanın alev alması sonrası kilitlenen kapıların kurtarma çalışmalarına imkân tanımadığı iddia edildi. Kaza sonrası Tesla’nın lityum-iyon bataryasının yanmasıyla birlikte çıkan dumanların ve alevlerin otomobilin içini doldurduğu açıklandı.
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