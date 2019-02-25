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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
25.02.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Yanan feribotta can pazarı

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Yanan feribotta can pazarı

Malezya’da seyir halindeki bir feribotta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Feribotta can pazarı yaşandı, yolcular olay yerine gelen feribot ve botlarla tahliye edildi.

Olay Malezya’nın kuzeydoğusunda Kedah eyaletine bağlı Langkawi takımadaları açıklarında meydana geldi. 50 yolcusu ise seyir halinde bulunan ’Dragon Star 1’ adlı feribotun motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Feribotun mürettebatı yolculara can yeleği giymelerini söyledikten sonra bölge kurtarma ekiplerine durumu bildirdi.

DİĞER FERİBOT VE BOTLAR İMDADA YETİŞTİ

Yanan feribotu fark eden, bölgedeki feribot, tekne ve botlar da hemen feribotun yanına yanaştı. Feribotun burun kısmına yanaşan bir başka feribot yolcuların büyük bir bölümünü aldı. Kalan yolcu ve mürettebat ise teknelere bindi.

Yerel medya, olay sırasında 2 kişinin hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yaşanan can pazarı diğer feribot ve teknelerdekilerce an be an kaydedildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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