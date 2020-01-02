Yanan fabrika çöktü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında çıkan yangında dört katlı pil fabrikası çöktü.

Peera Garhi bölgesinde sabah erken saatlerinde alevlerin sardığı fabrikaya itfaiyeciler müdahale etti. Bu sırada fabrikada bir patlama meydana geldi ve bina enkaza dönüştü.

Yetkililer, bir itfaiyecinin enkaz altında kaldığını, çoğu itfaiyeci 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerinde 35 itfaiye aracının bulunduğunu ve Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin de olay mahaline intikal ettiğini kaydeden yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kurtarma ekipleri, yanan pillerden yükselen dumanın zehirli olma ihtimaline karşı aşırı ihtiyatlı hareket ettiklerini ve yanıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırdıklarını belirtti.