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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
24.09.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Yanan dairede mahsur kalan kızı, üst kata çekerek kurtardı

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Rusya'da genç bir kız, 5 kattaki dairesinde çıkan yangında mahsur kaldı ve pencereye yönelerek yardım çağrısında bulundu. O sırada arkadaşıyla buluşmak için o civarda olan bir adam, 6'ncı kattaki dairenin penceresinden alt kata sarkarak, genç kızı yukarı çekip kurtardı.

Yangın, Tümen bölgesinde bulunan Nijnevartovsk şehrindeki bir apartmanın 5'inci katında çıktı.

Yerel saat ile 16.00'da çıkan yangında, 18 yaşındaki bir genç kız dairede mahsur kaldı ve pencereye yönelerek, yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi zaman alınca, o sırada yangını gören 29 yaşındaki Ali Omarov isimli genç, mahsur kalan genç kıza yardım etmek için apartmanın 6'ncı katına çıktı.

Zile basıp, evdeki küçük kızın kendisine kapıyı açmasıyla pencereye yönelen Omarov, pencereden alt kata sarkarak, genç kızı yukarı çekip yangından kurtarmayı başardı.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Omarov'un eşi ise, kendilerinin bu şehirde yaşamadıklarını ve kocasının bir arkadaşıyla buluşmak için orada bulunduğunu belitti.

Öte yandan dairesinde çıkan yangına mahsur kalan genç kızın, karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiği ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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