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    Yalanlar bitmiyor... İsrail askerinin fotoğrafını Türk askeri gibi gösterdiler

    AA
    01.02.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" yalanıyla sosyal medyada paylaştı.

    Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" yalanıyla servis etti. "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012'de İsrail'in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi.

    Yalanlar bitmiyor... İsrail askerinin fotoğrafını Türk askeri gibi gösterdiler

    Terör destekçisi hesapların "TSK Afrin'de çocukları öldürüyor" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014'te DEAŞ saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi.

    Yalanlar bitmiyor... İsrail askerinin fotoğrafını Türk askeri gibi gösterdiler

    erör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları tarafından, Sibirya'da 22 Ekim 2016'da düşen Rus helikopterine ait görsel, "Afrin'de TSK'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşıldı.

    Yalanlar bitmiyor... İsrail askerinin fotoğrafını Türk askeri gibi gösterdiler

     

    Etiketler: Afrin , PKK , Zeytin Dalı , zeytindalı harekatı
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