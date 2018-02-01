Yalanlar bitmiyor... İsrail askerinin fotoğrafını Türk askeri gibi gösterdiler

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için İsrail askerlerine ait bir görseli "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" yalanıyla servis etti. "Türk askerinin YPG karşısındaki hali" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, İsrail askerlerine ait olduğu ve 19 Kasım 2012'de İsrail'in Aşdod kentinde çekildiği belirlendi.

Terör destekçisi hesapların "TSK Afrin'de çocukları öldürüyor" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın, 30 Mart 2014'te DEAŞ saldırısında ölen çocuklara ait olduğu tespit edildi.

erör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları tarafından, Sibirya'da 22 Ekim 2016'da düşen Rus helikopterine ait görsel, "Afrin'de TSK'ye ait bir helikopterin düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşıldı.