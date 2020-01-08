Yalan ifadeye 4 ay hapis ve erteleme

İngiltere medyası ve Dışişleri Bakanlığı’nın yakın takibe aldığı dava, kimliği gizli tutulan 19 yaşındaki kadının temmuz ayında turistik Aya Napa bölgesinde 12 İsrailli gencin tecavüzüne uğradığını şikâyet etmesiyle başladı. İsrailli gençlerden biriyle gönüllü birlikte olan İngiliz kadın, polis sorgusunda toplu tecavüz iddiasının yalan olduğunu itiraf etti ancak daha sonra avukatı olmadan 8 saat süren polis sorgusunda baskıyla ifade imzaladığını belirtti. Yalan ifade vermekten yargılanan ve bir ay cezaevinde kalan İngiliz kadın tutuksuz yargılandığı davada geçen hafta suçlu bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın da “Rum mahkemesinin adaletinden kuşkumuz var, büyük bir endişeyle takip ediyoruz” açıklaması yaptığı davada ceza dün açıklandı. Mahkeme, İngiliz kadına 4 ay hapis cezası verip cezayı erteledi.