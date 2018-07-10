Yakalanması 8 yıl sürdü
Avusturalyalı avcılar, tam sekiz yıldır peşinde oldukları dev bir tuzlu su timsahını, sonunda önceki gün yakalamayı başardılar.
Kıtanın güneyindeki Katherine Nehri’nde yaşayan bu dev tuzlu su timsahının yaşının yaklaşık 60 olduğu tahmin ediliyor. Bu canavar 600 kg ağırlığında ve 4.5 metre uzunluğunda. Avustralya Yaban Hayatı Koruma Birimi yetkilileri, dev hayvanı bir timsah çiftliğine nakletti.
Tracey Duldig isimli görevli, “Heyecanlı oldu, ancak hayvanın büyüklüğü ve yaşı saygıyı hak ediyor” dedi.
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