Yaka yaka ilerliyor
DÜNYANIN en aktif volkanlarından olan Kilauea’nın yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle Hawaii’nin Büyük Adası’nda kâbus yaşanmaya başladı.
Bir süredir kaydedilen yer sarsıntılarının ardından Kilauea’nın lav püskürtmeye başlaması üzerine yaklaşık 1700 kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.
Sıcaklığı 1.150 dereceye ulaşan lavlar orman yangınlarına da neden olurken yer sarsıntıları da bölge sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına neden oluyor.
Önceki gün yaşanan 6.9 büyüklüğündeki sarsıntı sonrasında yeni depremler yaşanabileceği uyarısı yapılırken insanlar terk etmek zorunda kaldıkları bölgelerde yağmaların yaşanmasından da endişe duyuyor.
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