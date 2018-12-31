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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
31.12.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Yahudilere gayrimenkul satan Filistinliye müebbet hapis

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Yahudilere gayrimenkul satan Filistinliye müebbet hapis

Filistin Ağır Ceza Mahkemesi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilere gayrimenkul satmakla suçlanan İ.A'nın müebbet hapsine hükmetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimciye gayrimenkul satmakla suçlanan bir Filistinli için "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası verildi.

Filistin Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Ağır Ceza Mahkemesi, Doğu Kudüs'te düşmana emlak satma suçu sabit görülen Filistinli İ.A'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti." denildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynaklar, müebbet hapis cezasına çarptırılan kişinin Kudüs'te yaşayan Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl olduğunu aktardı.

Filistin anayasasının 1960 tarihli ceza muhakemesi kanununun 2'nci maddesinin 274'üncü bendinde yer alan 16 numaralı ceza kanununa göre, Filistin topraklarının bir parçasını "yabancı bir ülkeye" satan veya o ülke topraklarına eklenmesine yardımcı olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın 29 Kasım'da yayınladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Filistinli yetkili, "bir süredir tutuklu bulunan ABD vatandaşı İsam Akl'ın serbest bırakılması için, Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh'in Washington yönetimi tarafından çok ağır baskı ve tehditlere maruz kaldığını" ifade etmişti.

Haberde Filistin asıllı ABD vatandaşı Akl'ın Filistin güvenlik güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri Yahudilere sattığı gerekçesiyle iki ay önce gözaltına alındığına dikkat çekilerek, İsrail'in yakın zamanda Kudüs Valisi Adnan Gays'ı ve çok sayıda Fetih yetkilisini gözaltına alarak Filistin yönetimine baskı yapmayı hedeflediği kaydedilmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da 28 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl'ın iki aydan bu yana Filistin'de gözaltında bulunduğunu belirtmişti.

Friedman, Filistin yönetimine Akl'ı serbest bırakmaları çağrısında bulunarak, "Filistin yönetimi iki aydan bu yana ABD vatandaşı İsam Akl'ı alıkoymuş durumda. Ne suç işledi ki? Yahudilere toprak satmak? Akl'ın tutuklanması ABD'nin ilkelerine ve barış içinde yaşama çağrısında bulunan herkesin değerlerine aykırıdır. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.     

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