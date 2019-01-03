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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Yahudi yerleşimcilerden Filistin Başbakanı’nın konvoyuna saldırı

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Yahudi yerleşimcilerden Filistin Başbakanı’nın konvoyuna saldırı

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud, “Başbakanın konvoyu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Za'tara askeri kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda Başbakanının iki koruması yaralandı”

Filistin Hükümeti, Başbakan  Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, “Başbakanın konvoyu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Za'tara askeri kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda Başbakanının iki koruması yaralandı.” dedi.

Mahmud, 25 Aralık gecesi işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi’nde düzenlenen ayine katılan Başbakan Hamdallah, sabaha doğru kuzeydeki Za’tara askeri kontrol noktası yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Söz konusu saldırıyı “terör” olarak niteleyen Mahmud, olayda yaralananların durumuna ve meydana gelen zarara ilişkin ayrıntılara yer vermezken, “Bu saldırılar, bizim işgale ve yerleşimcilerine karşı olan mücadele ısrarımızı güçlendirecektir.” ifadelerini kullandı. 

Mahmud, olayın, geçen yıl ekim ayında eşiyle birlikte seyir halindeyken bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısında şehit olan Ayşe Er-Rabi'nin saldırıya maruz kaldığı muhitte gerçekleştiğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerden Filistin Başbakanı’nın konvoyuna saldırı

HAKİBUTSA LİŞALEM HAKİNAS (BEDEL ÖDETME) İSİMLİ  ÖRGÜT

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "HaKibutsa Lişalem HaKinas" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail basınına göre, Yahudi yerleşimcilerden oluşan Bedel Ödetme mensupları tarafından Batı Şeria’daki saldırılar 2017’ye kıyasla 2018’de yüzde 60 oranında arttı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında Devabişe ailesine ait evin ateşe verilerek, 18 aylık Ali Devabişe ve babası Saad Devabişe'nin şehit edilmesi, Bedel Ödetme Örgütü’nün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.     

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