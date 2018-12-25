Yahudi yerleşimciler 4 Filistinli'yi yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde, Yahudi yerleşimciler 4 Filistinli'yi taşla yaraladı.
Filistin Kızılay Örgütü tarafından yapılan açıklamada, eski Halil kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından taşla yaralanmış 4 Filistinli'nin tedavi altına alındığı belirtildi.
Filistinliler'in hafif yaralandığı, tedavileri için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, bir grup Yahudi yerleşimci ellerinde taşlarla "Yerleşim Karşıtı Gençler Merkezi"ndeki Filistinlilere saldırdı.
Halil İbrahim Mescidi'nin bulunduğu eski Halil beldesi İsrail'in kontrolü altında tutuluyor. Yaklaşık 400 Yahudi yerleşimcinin yaşadığı beldede onları korumak için 1500 İsrail askeri bulunuyor.
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