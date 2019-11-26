Yağış vurdu otoyol çöktü
İtalya, Fransa ve Yunanistan kötü hava koşulları ile mücadele ediyor.
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Savona ile Torino kentleri arasındaki A6 otoyolundaki viyadük aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Toprak kaymasından kaynaklanan çökmede ölen ya da yaralanan bulunmadığı açıklandı. Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki Nice kentinde yaşanan sel ve su baskınları yüzünden kaybolan iki kişi aranıyor. Yunanistan’da etkili olan şiddetli rüzgâr ve yağışlar ülkenin birçok yerinde hayatı felç ederken, Mora Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Patras Körfezi’nde alabora olan teknede 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.
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