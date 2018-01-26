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    Yabancı terörist şovunun nedeni belli oldu!

    hurriyet.com.tr
    26.01.2018 - 17:43 | Son Güncelleme:

    İngiliz The Times gazetesi YPG/PYD içindeki yabancı teröristlerin durumuna değindiği haberde "YPG'deki İngilizlerin, İngiltere hükümetini zora soktuğunu vurgulamıştı. Reuters ise terör örgütü sözcüsüne dayanarak Afrin'de Alman, İngiliz, ABD vatandaşı teröristlerin olduğuna ilişkin haber geçmişti. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar yaşanan durumu yorumladı.

    Güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar'a göre PKK/YPG/PYD, yabancı teröristler üzerinden aslında psikolojik harekat yürütmek istiyor. Ağar, "Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bir terör örgütü olduğunu herkes biliyor" diyor.

    'AMAÇLARI BATI'NIN SEMPATİSİNİ KAZANMAK'

    hurriyet.com.tr'ye konuşan Ağar, sosyal medyada terör örgütü elebaşı Öcalan'ın adını anarak, Afrin'de Mehmetçikle savaşacaklarına dair videolar yayınlayan yabancı teröristlerle ilgili şunları söyledi:
    "Terör örgütü bunları özellikle ön plana çıkartıyor. Aklınca Batı ülkelerine mesaj veriyor. Temel gayreti Batı dünyasının sempatisini kazanmak.

    'ŞARK KURNAZI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI'

    Batı dünyasının zihnine sızmaya çalışıyor. Kendi terörünü Batı menşeili kimlikler üzerinden meşru hale getirmeye çalışıyor, kendisini sempatik göstermeye çalışıyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bir terör örgütü olduğunu herkes biliyor. Şark kurnazı terör örgütünün propaganda çalışması."

    'TÜRKİYE, YAKALAMASI DURUMUNDA YARGILAMA HAKKINA SAHİP'

    Times'ın haberinde terör örgütü YPG içindeki İngiltere vatandaşlarının "İngiliz hükümetini" zora soktuğu belirtilmişti.

    Sputnik'e konuşan Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcisi, emekli büyükelçi Ümit Pamir ise şunları söyledi:
    "Biz onların kimliklerini tespit edersek, ‘Şu şu insanlar sizin vatandaşlarınız, bunlar ülkenize geri gelirse tekrar buraya gelmelerine mani olun' talebinde bulunabiliriz." 

    Türkiye'nin bu yabancı teröristleri yakalaması durumunda yargılama hakkına sahip olduğunu belirten Pamir, "Örneğin İngiltere'ye, başka bir ülkeye bu kişiyi iade etme zorunluluğu yok" dedi.

    Etiketler: Terörist , örgüt
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