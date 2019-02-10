Yabancı askere ‘Hayır’ demedi
Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido, ‘Venezuela’ya yönelik yabancı bir ülkenin askeri müdahalesine izin verir misiniz’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtını vermekten kaçındı.
Guaido, soruya “Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde cevap verdi.
YARDIM GİRİŞİ HAFTAYA
Juan Guaido, ABD’nin başına çektiği ve çoğu Güney Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin takip ettiği diplomasi hamlesiyle devlet başkanlığı koltuğuna oturtulmak isteniyor. ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela’ya asker göndermeyi “seçeneklerden biri” olarak gördüğünü söylemişti. Muhalefet ve ABD, insani yardımla Devlet Başkanı Nicolas Madura’ya destek vermeyi sürdüren ordunun direncini kırmayı hedefliyor. Guaido, komşu ülkelerde gerekli stoğu yaptıktan sonra ülkeye insani yardımları sokmayı deneyeceklerini de söyledi.
MADURO: PARAMIZI ÇALIYORLAR
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, insani yardımı kabul etmediğinin altını çizerek, “Eğer Venezuela’ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela’nın parasını serbest bırakın. Bu ölümcül bir oyun, önce boynunuzu sıkıyorlar sonra dilenmenizi bekliyorlar. Önce paranızı çalıyorlar sonra size tuvalet kâğıdı veriyorlar. Tıpkı (ABD Başkanı) Donald Trump’ın Porto Riko halkına fırlattığı gibi” diye konuştu. Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıyan ülkeler arasındaki Kolombiya’nın Cucuta kentindeki fakirlik nedeniyle Venezuela yerine buraya yardım gönderilmesi gerektiğini söyleyen Maduro, “Niye Cucuta halkına insani yardım, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri vermiyorlar” sorusunu yöneltti. ABD kısa süre önce Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD’deki finansal varlıklarının Guaido’ya devredildiğini açıklamıştı.
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