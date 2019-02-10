Yabancı askere ‘Hayır’ demedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYabancı askere ‘Hayır’ demedi
GeriDünya Yabancı askere ‘Hayır’ demedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yabancı askere ‘Hayır’ demedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yabancı askere ‘Hayır’ demedi

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido, ‘Venezuela’ya yönelik yabancı bir ülkenin askeri müdahalesine izin verir misiniz’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtını vermekten kaçındı.

Guaido, soruya “Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde cevap verdi.

YARDIM GİRİŞİ HAFTAYA

Juan Guaido, ABD’nin başına çektiği ve çoğu Güney Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin takip ettiği diplomasi hamlesiyle devlet başkanlığı koltuğuna oturtulmak isteniyor. ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela’ya asker göndermeyi “seçeneklerden biri” olarak gördüğünü söylemişti. Muhalefet ve ABD, insani yardımla Devlet Başkanı Nicolas Madura’ya destek vermeyi sürdüren ordunun direncini kırmayı hedefliyor. Guaido, komşu ülkelerde gerekli stoğu yaptıktan sonra ülkeye insani yardımları sokmayı deneyeceklerini de söyledi.

Yabancı askere ‘Hayır’ demedi

MADURO: PARAMIZI ÇALIYORLAR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, insani yardımı kabul etmediğinin altını çizerek, “Eğer Venezuela’ya yardım etmek istiyorsanız, üzerine çöktüğünüz ve erişimine engellediğiniz Venezuela’nın parasını serbest bırakın. Bu ölümcül bir oyun, önce boynunuzu sıkıyorlar sonra dilenmenizi bekliyorlar. Önce paranızı çalıyorlar sonra size tuvalet kâğıdı veriyorlar. Tıpkı (ABD Başkanı) Donald Trump’ın Porto Riko halkına fırlattığı gibi” diye konuştu. Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıyan ülkeler arasındaki Kolombiya’nın Cucuta kentindeki fakirlik nedeniyle Venezuela yerine buraya yardım gönderilmesi gerektiğini söyleyen Maduro, “Niye Cucuta halkına insani yardım, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri vermiyorlar” sorusunu yöneltti. ABD kısa süre önce Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD’deki finansal varlıklarının Guaido’ya devredildiğini açıklamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması