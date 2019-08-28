‘Ya Trump, Ruhani ile bir araya gelirse’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Ya Trump, Ruhani ile bir araya gelirse’
GeriDünya ‘Ya Trump, Ruhani ile bir araya gelirse’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
28.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Ya Trump, Ruhani ile bir araya gelirse’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Ya Trump, Ruhani ile bir araya gelirse’

İsrail’de gündem Trump ve Ruhani’nin sürpriz bir şekilde görüşme ihtimali… İsrail basını, bu olasılığın devletin üst kademelerinde tartışıldığını yazarken, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu bütünüyle Trump’a bağlı bir politika izlememesi konusunda uyardı.

FRANSA’daki G-7 zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye açık olduğunu açıklaması İsrail cephesini endişelendirdi. Geçmişte oldukça sürpriz bir şekilde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştüğü bilinen Trump’ın böyle bir duruma açık olması İsrail cephesinde huzursuzluğa neden oldu. İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, üç İsrailli bakan ve iki üst düzey yetkili, Washington ile Tahran arasında nükleer görüşmelerin yeniden başlaması ihtimalinin daha önce birçok kez İsrail Güvenlik Kabinesi’nde gündeme geldiğini söyledi. Haberde, İsrail yönetiminin, Trump ile Ruhani görüşmesinin ‘çok kısa bir süre’ içerisinde gerçekleşebileceği, bu görüşmenin ardından ABD yönetiminin İran üzerindeki baskısını sonlandırabileceği kaygısı taşıdığı kaydedildi. Haberde İsrailli bir üst düzey yetkilinin ise, “İran’ın şu ana kadar Trump’ın tüm görüşme önerilerini reddetmesi nedeniyle çok şanslıyız” ifadesi dikkati çekti. İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak ise Netanyahu’yu muhtemel bir Ruhani-Trump zirvesi konusunda uyardı. Barak, “Bu hepimiz için, Netanyahu’nun Trump’a çok fazla bağlı olmasını ve Trump’ın hızlı dönüşleri karşısında bizi uyaran bir alarm sinyalidir” ifadesini kullandı.

‘GÖRÜŞME DÜŞÜNÜLEMEZ’

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump-Ruhani’nin görüşmelerinin ‘düşünülemez’ olduğunu belirtti. Çin’deki resmi temasları sırasında İran’ın resmi ajansı IRNA’ya konuşan Zarif, “Biarritz ziyaretimde söylemiştim, ABD, nükleer anlaşmayı gerçekleştirene kadar İran Cumhurbaşkanı’yla (Ruhani) ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi tasavvur edilemez. Bu durumda bile ikili görüşme olmayacaktır” dedi. Washington’un uzun süren görüşmelerin ardından varılan anlaşmaları ayaklar altına aldığını söyleyen Zarif, “Şu an olması gereken şey, (nükleer) anlaşmanın yerine getirilmesidir. Biz bu alanda ABD tarafından kayda değer bir işaret görmedik” dedi. Ruhani, önceki gün konuya ilişkin “Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran’ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem” demişti.

‘Ya Trump, Ruhani ile bir araya gelirse’

Ruhani’nin bu açıklamasını ‘açık kapı’ olarak yorumlayan İranlı muhafazakâr kesim de Ruhani’ye tepki gösteriyor. İranlı Tasnim’e göre, meclisin dün sabahki oturumunda milletvekili Ahmed Emirabadi Ferahani tarafından okunan 83 imzalı bir bildiride, Trump ile müzakerelere hazır olduğuna ilişkin sinyaller veren Ruhani sert bir şekilde eleştirildi. İran ve İsrail arasında Ortadoğu’daki gerginliğe Bahreyn’den ilginç bir yaklaşım geldi. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, İran’a ve desteklediği güçlere yönelik saldırıları ’nefsi müdafaa’ olarak nitelendirdi.

NETANYAHU’DAN NASRALLAH’A UYARI

Şİİ Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail’e yönelik saldırı tehdidinin ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Nasrallah’ın ne dediğini duydum. Nasrallah’a sakinleşmesini öneririm. Nasrallah, İsrail’in kendisini nasıl savunacağını ve düşmanlarından nasıl öç alacağını iyi biliyor” dedi. İsrail savaş uçaklarının Lübnan sınırında bir noktayı ve başkent Beyrut’ta iki İsrail insansız hava aracının düşmesi üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ‘bunun bir savaş ilanı’ olduğunu açıklamıştı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıyı değerlendirdi. Hariri, görüşmede İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların tehlikeli ve son yıllarda istikrarı sağlayan BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 no’lu kararının ihlali olduğunu nitelendirdi. Öte yandan Hizbullah, geçen pazar İsrail’de düşen İsrail dronelerinin patlayıcı taşıdığını duyurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
AFP: YPG/PKK Türkiye sınırından çekiliyor
Kraliyet Sarayı, Kral'ın 'resmi sevgilisinin' fotoğraflarını yayımladı, site çöktü
Trump ile müzakere sinyali veren Ruhani İran'da muhafazakar medyanın hedefinde