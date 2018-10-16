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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Sevil ERKUŞ/ANKARA
16.10.2018 - 23:35, Son Güncelleme:

'Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz'

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
'Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Menbiç yol haritasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Münbiç’ten (Menbiç) teröristlerin temizlenmesi yetmez. Fırat’ın doğusunda da terörist görmek istemeyiz. ABD teröristlere çok büyük destek verdi. (ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo ile ikili sorunları görüşeceğiz. Münbiç konusunda ABD’de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz” dedi. Türkiye, terör örgütü PKK/PYD’nin Menbiç’ten çıkmasını isterken söz konusu yerleşimin etrafına hendekler kazıldığı haberleri geliyor.

İDLİB’dEN ÇEKİLMEDE SORUN YOK

Çavuşoğlu, “İdlib’den ağır silahların çekilmesi konusunda da bir sıkıntı yok. Bazı radikal grupların bu bölgeden çekilmesi konusunda da bir sıkıntı görünmüyor. İdlib bölgesinden geçen iki otoyolun açılması da yıl sonuna kadar devam edecektir. Şu ana kadarki işbirliğinden Rusya’nın da memnun olduğunu biliyorum” diye konuştu.

KIBRIS’TA ÖNERİLERE AÇIĞIZ

Çavuşoğlu, Özersay ile katıldığı, ‘Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset’ konulu sempozyumda ise Kıbrıs konusunda müzakerelerde farklı önerilere açık olduklarını belirterek “Federal bir çözüm için, iki kesimli veya başka bir çözüm olabilir. Her türlü fikre açığız” dedi. Çavuşoğlu, “Bir taraftan Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde sondajlarımızı yapacağız. Diğer taraftan da KKTC’nin daveti üzerine KKTC’nin deniz yetki alanları ve münhasır ekonomik bölgesinde yani Ada etrafında da bu sondajlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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