Wülfrath Belediyesi’nden ‘Biz şiddete karşıyız’ kampanyası

HER türlü şddete karşı duran kurum yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda insan fotoğraflarıyla sergiye katılarak kampanyaya destek verdi. Fatih Camisi’nde yapılan serginin açılışına katılan temsilciler, şiddete karşı durduklarını söylediler. Sergide, şiddete karşı durduğunu söyleyen semt sakinlerinin de fotoğraflarıyla kampanyaya destek verebilecekleri anlatıldı. Gezici serginin her ay farklı bir kurumda gerçekleşeceği açıklandı.

‘CESARET GÖSTERMELİYİZ’

Kentte yaşayanlar olarak şiddete karşı olduklarını belirten Wülfrath Belediye Başkan Yardımcısı Wolfgang Preuss, kampanyayla ilgili şunları söyledi: “Şiddet hepimizin konusu. Şehrin önde gelenleri şiddete karşı olduklarını dile getirme cesareti gösterebildiler. Ben kimliğimle şiddete karşı durduğumu, gerçekleri fotoğrafla ön plana çıkararak kendi adıma şiddete karşı durduğumu söylemek için aranızdayım. Bu cesareti hepimiz gösterebilmeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde şiddete geçit vermemeliyiz.”





ŞİDDET BARIŞI KEMİRİYOR

Fatih Camisi’nin Onursal Başkanı Hayrettin Kahraman ise şöyle konuştu: “Bugün cemiyetimizin içinde olduğu, kiliselerin de destek verdiği ‘Wir Gegen Gewalt’ kampanyasını başlattıyoruz. Dinimiz, şiddete karşı bir dindir. Bizler de bu dine inananlar olarak bulunduğumuz ülkede şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu sesli bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Hep birlikte şiddeti yok etmek adına birlikte çalışacağımıza söz verdik. Çünkü şiddet, dünyadaki barışı kemirmekte. Barışı devam ettirebilmemiz adına şiddete karşı mücadele edebilmeliyiz.”