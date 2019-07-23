WSJ: Trump yaptırım istemiyor
ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslim sürecinin başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump danışmanlarına ‘Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini’ söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Kongre üyeleriyle yapacağı Türkiye konulu toplantı öncesinde yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Osaka’daki G-20 zirvesinde görüşen Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacağı şeklinde güvence verdi. Trump’ın duruşuna karşın daha sert bir tutum içinde olan ABD Kongresi’nin ise Beyaz Saray’a yaptırım uygulanması yönünde baskı yaptığı, aksi durumunda Türkiye’ye yaptırımların Kongre eliyle çıkarılmak isteneceği belirtildi. Habere göre, Trump’ın ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye çok zayıf bir yaptırım uygulaması ya da yaptırımları iptal etmesi durumunda konu ABD Kongresi’ne taşınabilir.
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