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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

WSJ: Trump yaptırım istemiyor

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WSJ: Trump yaptırım istemiyor

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslim sürecinin başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump danışmanlarına ‘Türkiye’ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini’ söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Kongre üyeleriyle yapacağı Türkiye konulu toplantı öncesinde yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Osaka’daki G-20 zirvesinde görüşen Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulanmayacağı şeklinde güvence verdi. Trump’ın duruşuna karşın daha sert bir tutum içinde olan ABD Kongresi’nin ise Beyaz Saray’a yaptırım uygulanması yönünde baskı yaptığı, aksi durumunda Türkiye’ye yaptırımların Kongre eliyle çıkarılmak isteneceği belirtildi. Habere göre, Trump’ın ‘ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye çok zayıf bir yaptırım uygulaması ya da yaptırımları iptal etmesi durumunda konu ABD Kongresi’ne taşınabilir.

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