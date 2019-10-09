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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.10.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

WSJ: Ankara'nın YPG tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir

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WSJ: Ankara'nın YPG tepkisini Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir makalede, "Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran ve Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds, Wall Street Journal (WSJ) için "Türkiye'nin ABD'ye Karşı Meşru Şikayetleri Var" başlığıyla makale kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon yapmayı planladığı bölgedeki ABD askerlerini çekme kararının Washington'daki birçok siyasetçi ve düşünce kuruluşundan tepki aldığına işaret edilen açıklamada, "Ancak bu eleştirileri yapan kişiler, gerçekleri göz ardı ediyor." ifadesine yer verildi.

"YPG'NİN PKK İLE TEMEL BAĞLARI VAR"

Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki "PKK ile ilişkili Kürtlerden" desteğinin çekmesinde haklı olduğunun vurgulandığı makalede, "Türkiye'nin güney sınırını YPG'den korumaktaki kararlılığı, genelde kötü amaçlı bir şey gibi görülüyor. Ancak, YPG'nin PKK ile temel bağları var ve bunu dönemin Savunma Bakanı Ash Carter Nisan 2016'da Kongre'de verdiği bir ifadede belirtmişti." bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'yi eleştirenlerin, S-400 alımını da bahane ettiği vurgulanan makalede, ABD-Türkiye ilişkilerinin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğinden ziyade Türkiye'de artan "Amerikan düşmanlığına" da bağlı olduğuna ve Erdoğan'ı desteklemeyenlerin bile ABD'ye karşı tavır aldığına işaret edildi.

"ABD'NİN ÇEKİNGEN SURİYE POLİTİKASI"

Makalede, Türkiye'nin ABD'ye karşı 3 temel sorunu bulunduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bunlardan birincisi, ABD'nin çekingen Suriye politikası. Ankara, Suriye halkının diktatör Beşşar Esed'i devirmek için çabalarını desteklerken, Washington'ın izinden gitti. Ancak Türkiye, hava sahasını ihlal ettiği için 2015'te bir Rus jetini vurduğunda, Başkan Barack Obama bu durumu Amerika'nın kilit bölgesel ortağı ile ABD çıkarlarının güçlü bir düşmanı arasındaki bir çatışmadan ziyade, üçüncü taraflar arasındaki ikili bir tartışma gibi gördü. Ankara tek başına kalınca Moskova ile uzlaşmaktan başka çaresi olmadığını fark etti. Vladimir Putin'in azmi, Obama'nın mesafeli tavrını yendi. Ve bu durum da S-400 anlaşmasına gebe bir ilişkiyi doğurdu."

"ABD, TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK YERİNE PKK'NIN SURİYE KANADI YPG'Yİ DESTEKLEMEYİ SEÇTİ"

Türkiye'nin yakındığı bir diğer konunun da ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ev sahipliği yapması olduğuna dikkat çekilen makalede, "ABD'nin bir dönem Ankara Büyükelçiliğini yapmış olan James Jeffrey, Suriye Özel Temsilciliği görevine gelmeden önce, 'Gülen'in ABD'de oturması utanç verici' demişti. Ne kadar çok Türk, ABD'nin nasıl böylesine bir rezil şahsa liman olabileceğini soruyordur?" değerlendirmesinde bulunuldu.

Makalede, Türkiye'nin üçüncü ama en önemli şikayetinin ise Obama yönetiminin 2016'da aldığı YPG mensuplarını silahlandırma ve eğitme kararı olduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD, Türkiye ile çalışmak yerine, PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi desteklemeyi seçti. Türk halkı bu örgütü yıllardır süren bir savaşın ve on binlerce insanın ölümünün sorumlusu olarak görüyor. PKK, Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir tehdit teşkil ediyor ve tüm siyasi yelpazedeki Türkler, bu örgütten nefret ediyor. Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide'ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor."

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