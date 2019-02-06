Wilders’in sağ kolu Müslüman oldu
Hollanda’da İslam karşıtı siyasetçi Geert Wilders’in bir zamanlar sağ kolu olan eski aşırı sağcı milletvekili Joram van Klaveren’in Müslümanlığı seçtiği ortaya çıktı.
Wilders’in Özgürlük Partisi’nden milletvekili olduğu dönemde İslam’a karşı büyük bir kampanya yürüten Klaveren, burka ve minarelerin yasaklanmasını istemiş, “Hollanda’da İslam’ı istemiyoruz ya da mümkün olduğu kadar az olsun” demişti. NRC gazetesine konuşan Klaveren (40), İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Klaveren, “Şu ana kadar yazdıklarım doğruysa ve buna inanıyorsam, fiilen Müslüman olduğuma karar verdim” dedi. 26 Ekim 2018’de İslam’a geçtiği belirtilen Klaveren, halihazırda “Din değiştirme: Laik terör zamanında Hıristiyanlıktan İslam’a” isimli kitabının tanıtımını yapıyor.
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