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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriWIlders’in din değiştiren yardımcısı: Bana anlatılan gerçek İslam değilmiş
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Dünya
Nalan KOÇAK
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

WIlders’in din değiştiren yardımcısı: Bana anlatılan gerçek İslam değilmiş

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WIlders’in din değiştiren yardımcısı: Bana anlatılan gerçek İslam değilmiş

Bir zamanlar İslam karşıtı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders’in sağ kolu olan ve geçen hafta İslam’a geçtiği ortaya çıkan Joram van Klaveren, hikâyesini Hürriyet’e anlattı ve “Bana anlatılan gerçek İslam değilmiş” dedi.

2010-14 arasında Wilders’in Özgürlük Partisi (PVV) saflarında yer alan Klaveren, Wilders ile yollarının nasıl kesiştiğini şöyle aktardı: “O dönem Wilders’in politikaları bana uygundu. Düşük vergiler, daha küçük bir devlet yapısı öneriyordu. Ve tabii ki İslam’ı eleştiriyordu, ben de öyleydim. 2004’te sanatçı Theo van Gogh kendini İslamcı olarak tanıtan kişiler tarafından öldürülmüştü. 11 Eylül saldırıları, diğer saldırılar üst üste gelmişti. Ayrıca üniversitede karşılaştırmalı din eğitimi almıştım. Orada da İslam’ı çok yüzeysel öğrettiler bu nedenle yanlış fikirler edindim. Mesela tüm Müslümanların Hıristiyanları öldürmek istediğini düşünüyordum.”

SANKİ GOEBBELS KONUŞUYORDU

Van Klaveren, “Aldığım din eğitimi nedeniyle beni partinin İslam üzerine sözcüsü olarak seçtiler. İslam konusunda bir şey söylenecekse Wilders’ten sonra benim sözüm geçiyordu” diyor. Fakat 2014’te hayatını değiştiren bir olay yaşandığını belirten Klaveren, “Bir mitingde Wilders destekçilerine ‘Ülkede daha fazla mı yoksa daha az mı Faslı istiyorsunuz’ diye sordu. Kimilerine göre sanki Nazi Goebbels konuşuyordu. O noktada meselenin ideoloji değil bir etnik gruptan kurtulma isteğinin olduğunu anladım. Bir çizgiyi aşıyordu, ben de partiden ayrıldım.”

HZ. MUHAMMED’İN HAYATINI OKUDUM

Bu sırada İslam karşıtı bir kitap yazmaya karar verdiğini aktaran Hollandalı siyasetçi şöyle devam etti: “Kitabı yazarken İslam hakkında araştırmalar yaptım. Cambridge Üniversitesi’nden Timothy Winter’a yazdım. Uzun süre karşılıklı e-mail gönderdik. Sonra bana ‘Senin İslam sandığın şey aslında Vahhabilik’ dedi. Ben de ‘Gerçek İslam nasıl’ diye sordum. Bana kitaplar gönderdi. Sorularımı yanıtladı ve benim için kapıları açtı. İslam hakkında kafamdaki tüm önyargılar yok olmaya başladı. Hazreti Muhammed’in hayatını okudum, ne kadar kibar, yardımsever biri olduğunu, Müslüman olmayanlara da yardım ettiğini gördüm. İslam zannettiğim şeyin İslam olmadığını anladım. Daha sonra Hollanda’daki imamlarla bir araya gelmeye başladım. Bana fark etmeden yavaş yavaş bir Müslüman’a dönüştüğümü söylediler. ‘İnan ya da inanma artık bir Müslümansın’ dediler.”

WİLDERS: MEZBAHADA ÇALIŞAN VEJETARYEN GİBİSİN

Hayatının neredeyse tamamını Protestan olarak geçiren Van Klaveren geçen kasımda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmuş. İhlas ve Fatiha gibi sureleri öğrenmiş. Şimdiki hedefi 5 vakit namaz kılmak: “Her şeyi sıfırdan öğrenmem gerek çünkü din konusunda bir bebeğim. Fakat kalbimde niyet var.” Peki ailesi ve arkadaşları nasıl tepki gösterdi? Van Klaveren’in yanıtı şöyle: “Bazıları çıldırdığımı düşündü. Kardeşim ve eşim huzuru bulduğum sürece benim için mutlu olduklarını söylediler. Büyük babam çok dindar. Hasta yatağında, o nedenle ona söylemeye çekindim. Fakat haberlerde görmüş, şoke oldu. Tabii ki eski siyasi arkadaşlarım da mutlu değil. Wilders bana ‘Mezbahada çalışan bir vejetaryen gibisin” dedi.

 

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