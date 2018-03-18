WikiLeaks’e karışan hacker ölü bulundu
ABD devletine ait gizli belgeleri sızdıran WikiLeaks’in kaynağının Amerikalı er Bradley Manning olduğunu Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) ihbar eden Amerikalı hacker Adrian Lamo önceki gün Kansas eyaletindeki evinde ölü bulundu.
37 yaşındaki Lamo’nun ölüm sebebi açıklanmadı. Geçmişte Microsoft, Yahoo, New York Times’a siber saldırı düzenlemesiyle de adından söz ettiren Lamo, sanal âlemdeki mesajlaşma ortamında Manning ile tanışmış, ondan gizli askeri bilgileri WikiLeaks’e sızdıran kişi olduğunu öğrenmişti.
EN NEFRET EDİLEN KORSAN
WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ölüm haberi üzerine paylaştığı tweetinde, Lamo’nun “FBI’ın kadrolu muhbiri, sahte gazeteci ve dolandırıcı” olduğunu ileri sürdü. Lamo, 2011’de İngiliz Guardian’a verdiği demeçte, Bradley Manning’i ihbar etmenin kendi kararı olmadığını, bu kararın kendisine dayatıldığını savunmuştu. Manning, 27 Mayıs 2010’da tutuklanmış, 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dönemin ABD Başkanı Obama, hapiste cinsiyet değiştirip Chelsea adını alan Manning’i yetkisini kullanarak affetmişti. Manning’i (30) ihbar ettiği için Lamo’ya bazı kesimler, ‘dünyanın en nefret edilen sanal korsanı’ lakabını takmıştı.
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