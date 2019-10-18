WhatsApp vergisi halkı kızdırdı
Lübnan’da hükümet WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılan aramalardan vergi almaya hazırlanıyor.
Enformasyon bakanı Jamal al-Jarrah konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kabinenin bu tarz aramalar için günlük 20 cent (1.17 TL ) tahsil edilmesi yönünde uzlaştığını, değişikliğin 2020 yılı bütçe taslağına girdiğini söyledi. Hükümet 1 Ocak’ta uygulanmasına başlanacak değişiklikle yıllık 200 milyon dolar (1.16 milyar TL) ek gelir elde etmeyi bekliyor. Karara tepki gösteren halk ise, dün Beyrut sokaklarında protesto gösterileri düzenledi.
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