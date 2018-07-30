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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
30.07.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

Whatsapp üzerinden hızla yayılıyor! 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Momo'

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Whatsapp üzerinden hızla yayılıyor! 'Mavi Balina'dan sonra şimdi de 'Momo'

İntihar haberleriyle gündeme gelen Mavi Balina isimli oyunun ardından bu kez de 'Momo' adlı yeni oyun endişeye yol açtı.

Mesajlaşma platformu Whatsapp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor. Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

POLİS SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Meksika siber suçlar polisi, Twitter üzerinden ülke vatandaşlarını Momo oyununa katılmama konusunda uyarı yayımladı. Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda. İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu. Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Polis, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve aptalca trendlerin Whatsapp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapıyor. Ancak tüm bu uyarılara karşın Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi bulunmuyor.

NASIL ORTAYA ÇIKTI

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında, "Whatsapp kızı Momo kim ve nedir?" başlığı bulunuyor. Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

"İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor. Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması. Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan "Momo" etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi. Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı. Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde. 

Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı. Meksika siber suçlar polisi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında, Momo'nun olası tehditleri ile ilgili beş ayrı başlık gösteriyor:

İŞTE TEHLİKELERİ

Kişisel bilgileriniz çalınabilir
Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor
Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor
Kişilerden zorla para elde edilebiliyor
Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Momo oyunu hali hazırda 2017'den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı. Rusya'da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığı ile dünyaya yayıldı. Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft'ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda. Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.

 

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