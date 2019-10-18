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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
LÜBNAN, (DHA)-AA
18.10.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

WhatApp ateşi... 72 saat süre verildi

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LÜBNAN’da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle dün akşam başlayan protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Hükümet ortaklarımıza bizi, halkımızı ve uluslararası ortaklarımızı ikna edecek bir çözüm sunmaları için en fazla 72 saat süre sunuyorum aksi halde başka bir tutum sergilerim" dedi.

Başkent Beyrut'ta, dün akşamÿdüzenlenen protestolarda eylemciler yüksek vergi oranlarını, hükümetin ekonomik politikalarını ve iletişim araçlarına (WhatsApp) getirilen yeni vergileri protesto etti.

Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, hükümetin istifasını istedi. Ayrıca eylemciler, sokaklarda ateş yakarak Beyrut'taki çok sayıda işletmeye zarar verdi.

Göstericilerin yaktığı ateşin sıçradığı binada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Lübnan polisi, protestocuları dağıtmak için Beyrut şehir merkezindeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut'un birçok bölgesinde gösteriler devam ediyor.

HARİRİ: 72 SAAT SÜRE

WhatApp ateşi... 72 saat süre verildi

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı hükümet ortaklarını reformların hayata geçirilmesini engellemekle suçlayan Hariri, kendisine yönelik istifa seslerinin yükseldiği ülkede "ikna edici çözümler sunmaları için hükümet ortaklarına 72 saatlik süre tanıdığını" söyledi.

Ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Lübnanlılardan kendisini dikkatle dinlemesini talep eden Hariri, barışçıl gösterilerin her türlüsünün yanında yer alacağını ancak çözüm yollarının sunumunun da önemli olduğunu ifade etti.

Lübnan'ın kamu borcunun gerçekten büyüdüğünü ve bu şekilde devam etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Hariri, kendilerinin sorumluluğunun ise halkın yaşadığı sorunlara çözümler bulmak olduğunu kaydetti.

"ZOR AŞAMALARDAN GEÇTİĞİMİZİ İLETTİM"

Üç yılı aşkın süredir ülkenin sorunları için çözüm yolları aradığını vurgulayan Hariri, "Ortaklarımıza irademiz dışında zor aşamalardan geçtiğimizi ilettim. Borçların yanı sıra elektrik giderleri, maaşlar ve israf nedeniyle büyük bir açığımız söz konusu. Bunun gerçek çözüm yolu da ekonomiyi büyütmenin yanı sıra gençler başta olmak üzere istihdam oluşturmak ve reformlara gitmektir." dedi.

Reformlarla vergi uygulamalarını değil, zamanı geçmiş eski yasaları değiştirmeyi kastettiğini belirten Hariri, Lübnan'ın uluslararası dostlarına yaptığı yardım talepleri karşısında ise reformları finanse etmenin dışında bir öneri alamadıklarını aktardı.

REFORMLAR "ENGELLENDİ" İDDİASI

Reformları hayata geçirmeye yönelik girişimlerinin engellendiğini ifade eden Hariri, mali açığı düşürmeye yönelik adımlar attıklarında da iç ve dış siyasi hesaplaşmalarla karşılaştıklarını savundu.

Hariri, protestolar yoluyla acısını duyurmaya çalışan Lübnanlıların ise geçen ocak ayında kurulan ulusal birlik hükümetinden ciddiyet ve çalışma beklerden ciddiyetsizlik gördüğünü söyledi.

HARİRİ'DEN "GÜNAH KEÇİSİ YAPILDIĞI" ÇIKIŞI

Bazılarının halkın yerine kendi çıkarlarıyla meşgul olduğunu ve kendisini günah keçisi yaparak yakmak istediğini ileri süren Hariri, son olarak şunları kaydetti:
"Ülkedeki siyasi çekişmelerin önüne geçmek için siyasi bir anlaşma yoluna girdim ve birkaç aydan bu yana hükümet ortaklarımızdan reformlar konusunda yeni adımlar atmalarını bekliyordum. Ancak halkın gösterilere başlaması hasebiyle olaya artık farklı bir açıdan bakmam gerekti. Hükümet ortaklarımıza bizi, halkımızı ve uluslararası ortaklarımızı ikna edecek bir çözüm sunmaları için en fazla 72 saat süre sunuyorum aksi halde başka bir tutum sergilerim"

LÜBNAN ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ

İran ve Suriye rejimine karşı Arap ülkelerinin desteğini alan 14 Mart Bloku'ndan Başbakan Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi, 30 bakandan oluşan yeni kabinede 10 sandalyeyi elinde tutuyor. İran ve Suriye destekli 8 Mart Bloku'nu oluşturan Hizbullah ve müttefikleri ise 18 bakanlıkla ulusal birlik hükümetinde temsil hakkı elde ediyor.

Mecliste 3 sandalyesi bulunan Hristiyan Ketaib Partisi ise muhalefette kalmayı tercih ederken, 14 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi de yeni kabinede 2 bakanlığa sahip. Canbolat, dün Başbakan Hariri'ye birlikte istifa etme çağrısında bulunmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca da bugün Hariri'yi istifaya davet etmişti.

WhatsApp vergisi halkı kızdırdı
WhatsApp vergisi halkı kızdırdı

 

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