Weinstein taciz davasında jüri olamadı

Suçlu psikolojisi eğitimi aldığı bilinen 24 yaşındaki model, 120 jüri üyesi adayı arasında yapılan elemelerde başarılı olmadı. Kararın, Manhattan Yüksek Mahkemesi tarafından Hadid’e bildirildiği belirtildi. Weinstein’ın avukatı, ünlü modelin yapımcıyı cinsel tacizle suçlayan kadınları tanıdığını ve bu nedenle jüri üyesi olmasının sakıncalı olacağını ileri sürdü. Jüri seçimlerinin tamamlanmasının ardından 22 Ocak’ta başlayacak davanın iki ay içinde tamamlanması bekleniyor. Hollywood yapımcısı Weinstein, yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilir.