MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriWeinstein taciz davasında jüri olamadı
GeriDünya Weinstein taciz davasında jüri olamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Weinstein taciz davasında jüri olamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Weinstein taciz davasında jüri olamadı

Ünlü model Gigi Hadid’in Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın taciz davasında jüri olma talebi kabul edilmedi.

Suçlu psikolojisi eğitimi aldığı bilinen 24 yaşındaki model, 120 jüri üyesi adayı arasında yapılan elemelerde başarılı olmadı. Kararın, Manhattan Yüksek Mahkemesi tarafından Hadid’e bildirildiği belirtildi. Weinstein’ın avukatı, ünlü modelin yapımcıyı cinsel tacizle suçlayan kadınları tanıdığını ve bu nedenle jüri üyesi olmasının sakıncalı olacağını ileri sürdü. Jüri seçimlerinin tamamlanmasının ardından 22 Ocak’ta başlayacak davanın iki ay içinde tamamlanması bekleniyor. Hollywood yapımcısı Weinstein, yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle