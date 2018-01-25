‘Wedel yüzünden bebeğimi düşürdüm’

ÜÇ Alman kadın oyuncu, üç hafta önce Die Zeit gazetesine verdikleri röportajda, Alman yönetmen Dieter Wedel’in kendilerine tecavüz ettiklerini iddia etmişti. Savcılık ise harekete geçerek iddialarla ilgili soruşturma açmıştı. Suçlamalar üzerine kalp krizi geçiren yönetmen Dieter Wedel, daha hastaneden çıkmadan yeni iddialarla karşı karşıya geldi. Die Zeit gazetesine konuşan yine üç kadın oyuncu, Wedel’in kendilerine tecavüz ettiğini açıkladı.

Dieter Wedel

KURTULMAK İÇİN TESLİM OLDUM

Oyuncu Esther Gemsch, 1980 yılında bir filmde rol almak için yaptığı görüşmede Wedel’in, “Beni öpersen, çikolata yersin” dediğini, yatağa atıp saçlarından tutarak kafasını yatağa vurduğunu ve her şeyin çok hızlı geliştiğini anlattı. İsviçreli sinema oyuncusu Gemsch, o gece yaralandığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen başka bir kadın oyuncu ise, Wedel’in kendisini arabasına aldığını, ormana girince yoldan sapıp kendisini öpmeye başladığını, karşı koyunca agresifleştiğini, tek kurtuluş yolunu, teslim olup bir an evvel kurtulmakta gördüğünü söyledi.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRMÜŞ

Oyuncu Ute Christensen de, “Wedel bir sadist” dedi. Wedel’in sette kendisine işkence yaptığını söyleyen Christensen, gece rolünü ezberlediğini, ancak Wedel’in ertesi gün diyalogları değiştirerek, kendisine kötü davrandığını, sette 40’ıncı gün sinir krizleri geçirerek, hastaneye yattığını anlattı. Christensen, yönetmen Wedel’i o zaman iki aylık çocuğunu düşürmesinden de sorumlu tuttu.