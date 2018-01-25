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    ‘Wedel yüzünden bebeğimi düşürdüm’

    BERLİN
    25.01.2018 - 16:00 | Son Güncelleme:

    Hafta başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Alman yönetmen Dieter Wedel, yeni tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya. Die Weld gazetesine konuşan üç kadın oyuncu Wedel’in kendilerine tecavüz ettiğini söylerken, aralarından biri ise ‘sadist’ olmakla suçladığı Wedel yüzünden bebeğini düşürdüğünü anlattı.

    ÜÇ Alman kadın oyuncu, üç hafta önce Die Zeit gazetesine verdikleri röportajda, Alman yönetmen Dieter Wedel’in kendilerine tecavüz ettiklerini iddia etmişti. Savcılık ise harekete geçerek iddialarla ilgili soruşturma açmıştı. Suçlamalar üzerine kalp krizi geçiren yönetmen Dieter Wedel, daha hastaneden çıkmadan yeni iddialarla karşı karşıya geldi. Die Zeit gazetesine konuşan yine üç kadın oyuncu, Wedel’in kendilerine tecavüz ettiğini açıkladı.

    ‘Wedel yüzünden bebeğimi düşürdüm’Dieter Wedel

    KURTULMAK İÇİN TESLİM OLDUM
    Oyuncu Esther Gemsch, 1980 yılında bir filmde rol almak için yaptığı görüşmede Wedel’in, “Beni öpersen, çikolata yersin” dediğini, yatağa atıp saçlarından tutarak kafasını yatağa vurduğunu ve her şeyin çok hızlı geliştiğini anlattı. İsviçreli sinema oyuncusu Gemsch, o gece yaralandığını söyledi.
    Adının açıklanmasını istemeyen başka bir kadın oyuncu ise, Wedel’in kendisini arabasına aldığını, ormana girince yoldan sapıp kendisini öpmeye başladığını, karşı koyunca agresifleştiğini, tek kurtuluş yolunu, teslim olup bir an evvel kurtulmakta gördüğünü söyledi.

    BEBEĞİNİ DÜŞÜRMÜŞ
    Oyuncu Ute Christensen de, “Wedel bir sadist” dedi. Wedel’in sette kendisine işkence yaptığını söyleyen Christensen, gece rolünü ezberlediğini, ancak Wedel’in ertesi gün diyalogları değiştirerek, kendisine kötü davrandığını, sette 40’ıncı gün sinir krizleri geçirerek, hastaneye yattığını anlattı. Christensen, yönetmen Wedel’i o zaman iki aylık çocuğunu düşürmesinden de sorumlu tuttu.

    Etiketler: avrupadan haberler
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