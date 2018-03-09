Washington’daki kritik toplantı sonrası ilk yorum: 'Afrin’i de konuşacağız' iması...
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın üç hafta önceki Türkiye ziyareti sırasında Ankara ile Washington arasındaki Suriye düğümünü çözmek için kurulması kararlaştırılan ortak çalışma komisyonları ilk toplantılarını Washington’da yapıyor. İki gün sürecek toplantılarla ilgili ilk değerlendirme ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’ten geldi. Amerikalı sözcü, iki ülkenin önünde konuşulması gereken pek çok sorun olduğunu söyledi. Nauert, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin DEAŞ ile savaştan çekilerek Afrin’e güç kaydırmasının ABD tarafında yarattığı endişenin de görüşmelerin konusu olduğunu ima etti.
İKİ DÜZİNE AMERİKALI
Washington’da Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Amerikan tarafına başkanlık eden isim ise ABD Dışişleri’nin Müsteşar Yardımcısı Wes Mitchell. Sözcü Nauert, görüşmelere ‘iki düzine’ Amerikalı yetkilinin katıldığını bildirdi.
YENİ BAŞLADIK UMARIZ YOL ALABİLİRİZ
Nauert, ‘Bunlar başlangıç görüşmeleri. Umuyoruz ki sorunlarımızın bazılarını çözmeye başlar ve yol alırız. Ancak görüşmeler yeni başladı. Bırakalım heyetlerimiz çalışsın. Yarın da devam edecek olan görüşmelerin sonunda size bir açıklama getirmeye çalışacağım’ diye konuştu.
SDG’SİZ RAKKA’YI BAŞARAMAZDIK
Nauert’e PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye’ye karşı savaşmak için DEAŞ’la savaşın devam ettiği bölgelerden Afrin’e güç kaydırdığına ilişkin haberler yeniden soruldu. SDG’yi ‘DEAŞ ile savaşta muazzam bir güç ve değerli bir ortak’ diye nitelendiren Nauert, uluslararası koalisyonun Rakka’daki başarıyı SDG’siz gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Afrin’de yaşanan gelişmelerin dikkati DEAŞ’la mücadeleden dağıttığını yineleyen Nauert, ‘Bunu General Votel de diğer bazı Amerikalı yetkililer de daha önce söyledi. Ben de söyledim. Bu durum bizi çok endişelendiriyor’ dedi.
AFRİN SORUSUNU ‘GÖRÜŞMELER BAŞLADI’ DİYE YANITLADI
‘Afrin’deki operasyonu durdurması için Ankara’ya baskı yapacak mısınız?’ sorusu üzerine ise Nauert, Perşembe günü başlayan ortak komisyon görüşmelerine işaret etti. Nauert dolaylı olarak Afrin meselesinin de bu görüşmelerin bir parçası olduğunu ima etti.
Nauert, ‘Suriye rejimi eğer YPG ile bir olup Türkiye’ye karşı savaşak olursa ABD’nin pozisyonu ne olacak’ sorusunu ise ‘İki hatta üç varsayım içeren böyle bir soruyu yanıtlamam mümkün değil’ sözleriyle geçiştirdi.
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