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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerWashington’daki kritik toplantı sonrası ilk yorum: 'Afrin’i de konuşacağız' iması...
Dünya Washington’daki kritik toplantı sonrası ilk yorum: 'Afrin’i de konuşacağız' iması...
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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
09.03.2018 - 00:29, Son Güncelleme:

Washington’daki kritik toplantı sonrası ilk yorum: 'Afrin’i de konuşacağız' iması...

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Washington’daki kritik toplantı sonrası ilk yorum: 'Afrin’i de konuşacağız' iması...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın üç hafta önceki Türkiye ziyareti sırasında Ankara ile Washington arasındaki Suriye düğümünü çözmek için kurulması kararlaştırılan ortak çalışma komisyonları ilk toplantılarını Washington’da yapıyor. İki gün sürecek toplantılarla ilgili ilk değerlendirme ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’ten geldi. Amerikalı sözcü, iki ülkenin önünde konuşulması gereken pek çok sorun olduğunu söyledi. Nauert, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin DEAŞ ile savaştan çekilerek Afrin’e güç kaydırmasının ABD tarafında yarattığı endişenin de görüşmelerin konusu olduğunu ima etti.

Washington’daki kritik toplantı sonrası ilk yorum: Afrin’i de konuşacağız iması...İKİ DÜZİNE AMERİKALI

Washington’da Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Amerikan tarafına başkanlık eden isim ise ABD Dışişleri’nin Müsteşar Yardımcısı Wes Mitchell. Sözcü Nauert, görüşmelere ‘iki düzine’ Amerikalı yetkilinin katıldığını bildirdi.

YENİ BAŞLADIK UMARIZ YOL ALABİLİRİZ  

Nauert, ‘Bunlar başlangıç görüşmeleri. Umuyoruz ki sorunlarımızın bazılarını çözmeye başlar ve yol alırız. Ancak görüşmeler yeni başladı. Bırakalım heyetlerimiz çalışsın. Yarın da devam edecek olan görüşmelerin sonunda size bir açıklama getirmeye çalışacağım’ diye konuştu.

SDG’SİZ RAKKA’YI BAŞARAMAZDIK

Nauert’e PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye’ye karşı savaşmak için DEAŞ’la savaşın devam ettiği bölgelerden Afrin’e güç kaydırdığına ilişkin haberler yeniden soruldu. SDG’yi ‘DEAŞ ile savaşta muazzam bir güç ve değerli bir ortak’ diye nitelendiren Nauert, uluslararası koalisyonun Rakka’daki başarıyı SDG’siz gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Afrin’de yaşanan gelişmelerin dikkati DEAŞ’la mücadeleden dağıttığını yineleyen Nauert, ‘Bunu General Votel de diğer bazı Amerikalı yetkililer de daha önce söyledi. Ben de söyledim. Bu durum bizi çok endişelendiriyor’ dedi.

AFRİN SORUSUNU ‘GÖRÜŞMELER BAŞLADI’ DİYE YANITLADI

‘Afrin’deki operasyonu durdurması için Ankara’ya baskı yapacak mısınız?’ sorusu üzerine ise Nauert, Perşembe günü başlayan ortak komisyon görüşmelerine işaret etti. Nauert dolaylı olarak Afrin meselesinin de bu görüşmelerin bir parçası olduğunu ima etti.

Nauert, ‘Suriye rejimi eğer YPG ile bir olup Türkiye’ye karşı savaşak olursa ABD’nin pozisyonu ne olacak’ sorusunu ise ‘İki hatta üç varsayım içeren böyle bir soruyu yanıtlamam mümkün değil’ sözleriyle geçiştirdi.

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