Washington’da YPG sözcüsüne skandal kabul
BARIŞ Pınarı harekâtı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım öngören karar tasarısına öncülük eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Lindsey Graham, terör örgütü PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin siyasi uzantısı SDK’nın Eşbaşkanı İlham Ahmed ile ABD’nin başkenti Washington’da buluştu.
YAPTIRIM TALEBİ
Van Hollen, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Ahmed ile yaptıkları görüşme sonrasında Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmelerden endişeli olduklarını söyleyerek “Kongre, Suriye’de ılımlı sayıda asker bulundurma, hava desteği sağlama ve Türkiye’ye yaptırım uygulama konusunda birlik olmalıdır” dedi. Graham ise Türkiye ile Kürtler arasında uluslararası gözlemcilerin takibinde askerden arındırılmış bir bölge görmek istediğini söyledi. Ahmed geçen hafta da Paris ve Brüksel’de temaslarda bulunmuştu.
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