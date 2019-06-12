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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
12.06.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Washington’da Shanahan tartışması sürüyor

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Washington’da Shanahan tartışması sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, halen Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan’ın yerine başka bir ismi aday göstermek istediği iddia edildi.

Amerikan NBC News televizyonu, Avrupa seyahati sırasında Trump'ın en az üç yetkiliye Savunma Bakanlığı için başka bir isim düşünüp düşünmediklerini sorduğunu iddia etti.

Habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı üst düzey yetkililer, Donald Trump’ın, Shanahan yerine Savunma Bakanlığı için Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Esper’i aday gösterme niyetinde olduğunu ileri sürdü.

TRUMP YALANLADI

İddialara yanıt veren Trump ise Shanahan'ın adaylığı konusunda gerekli adımı attığını savunarak, “O iş tamam. Ben (Shanahan'ın) adaylığını Senato'ya haftalar önce yolladım. Şu anda sürecin işlemesi gerekirdi.” ifadesini kullandı.

Ancak Trump’ın bu açıklamasının hemen ardından Amerikan medyası, Senato kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray’ın henüz Shanahan’ın adaylık başvurusunu Senato'ya iletmediği iddiasını yazdı.

Diğer taraftan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), bakanlıkta bakan vekilliği ve müsteşarlık görevlerinde de bulunan Shanahan’ın erişim yetkisiyle ilgili gözden geçirme sürecini henüz tamamlamadığı ortaya çıktı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump’ın, Shanahan‘ın televizyon ve açık oturumlarda yeterince güçlü durmadığı ve kamuya açık ortamlardaki performansından memnun olmadığı iddia ediliyor.

Beyaz Saray, Shanahan’ın asaleten Savunma Bakanlığı'na aday gösterildiğini açıklamış ve Beyaz Saray yetkilileri Shanahan’ın adaylığının resmi başvurusunun 18 Mayıs’ta Senato’ya gönderileceğini belirtmişti.

ABD’de bakanlık ve üst düzey atamalarda Senato onayı gerekiyor.

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