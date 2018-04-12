Washington Trump’a rağmen strateji belirlemeye çalışıyor
Washington’daki güvenlik bürokrasisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün attığı ‘Hazır ol Rusya, füzeler geliyor’ tweetleriyle tırmanan Suriye gerilimini makul bir düzleme oturtmaya çalışıyor.
Beyaz Saray geçen hafta sonu Duma’da 80 kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısı nedeniyle Esad rejimine nasıl bir tepki verileceğine henüz karar vermedi. Washington, Suriye rejimine yönelik olası füze saldırılarını başta Fransa ve İngiltere olmak üzere müttefikleriyle koordine etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki dün gece gerçekleşen telefon görüşmesi de bu koordinasyon arayışının bir parçasıydı.
PENTAGON REJİMİ DEVİRMEKTEN YANA DEĞİL
Başkan Trump’ın ulusal güvenlik ekibi dün Beyaz Saray’da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in katılımıyla bir toplanto yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlık ettiği toplantıda Mattis, Pentagon’un Esad rejiminin elinde bulundurduğu tesislerin nasıl hedef alınabileceğine dair bir dizi seçenek sundu. Pentagon’un Esad’ı düşürmeye yönelik geniş çaplı bir operasyondan ziyade kimyasal silah yeteneklerini elimine etmeye dönük fazla uzamayacak füze saldırılarından yana olduğu belirtiliyor.
ULUSAL GÜVENLİK EKİBİ BUGÜN DE BEYAZ SARAY’DA TOPLANACAK
Beyaz Saray’daki dünkü toplantıdan net bir sonuç çıkmadı. Ulusal güvenlik ekibinin bugün Beyaz Saray’da yeniden toplanması planlanıyor.
Pentagon askeri hazırlıkları yaparken Amerikan diplomasisinin gözü bugün İngiliz Parlamentosu’nda yapılacak oylamada olacak. Öte yandan Kimyasal Silahları Önleme Örgütü’nün (OPCW) sahadaki çalışmaları da dikkatle takip ediliyor.
BİR KOALİSYONUN STRATEJİK MÜDAHALESİNE DÖNÜŞTÜRME ÇABASI
Washington bürokrasisi Başkan Trump’ın dünyayı ayağa kaldıran ve doğrudan Rusya’yı hedef alan tehditkar tonunun neden olduğu tansiyonu düşürerek, Esad rejimine verilecek tepkiyi ABD’nin tek taraflı ve telaşlı bir müdahalesinden ziyade bir nevi uluslararası koalisyonun stratejik tepkisine dönüştürmeye çalışıyor.
Öte yandan bugüne kadar Suriye’de çatışmasızlık hattını büyük ölçüde işletmeyi başaran Rus ve Amerikan ordularının aracılar vasıtasıyla temasta olduğuna dair iddialar muhtelif.
Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Türkiye üzerinden bir temas başlattıklarını ve NATO kanallarının kullandığını söylemişti. Öte yandan Rus basınına göre Rusya Devlet Başkanı Putin dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşmesi de bir arabuluculuk girişiminin bir parçasıydı.
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