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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
12.04.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Washington Trump’a rağmen strateji belirlemeye çalışıyor

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Washington Trump’a rağmen strateji belirlemeye çalışıyor

Washington’daki güvenlik bürokrasisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün attığı ‘Hazır ol Rusya, füzeler geliyor’ tweetleriyle tırmanan Suriye gerilimini makul bir düzleme oturtmaya çalışıyor.

Beyaz Saray geçen hafta sonu Duma’da 80 kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısı nedeniyle Esad rejimine nasıl bir tepki verileceğine henüz karar vermedi. Washington, Suriye rejimine yönelik olası füze saldırılarını başta Fransa ve İngiltere olmak üzere müttefikleriyle koordine etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki dün gece gerçekleşen telefon görüşmesi de bu koordinasyon arayışının bir parçasıydı.

PENTAGON REJİMİ DEVİRMEKTEN YANA DEĞİL

Başkan Trump’ın ulusal güvenlik ekibi dün Beyaz Saray’da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in katılımıyla bir toplanto yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlık ettiği toplantıda Mattis, Pentagon’un Esad rejiminin elinde bulundurduğu tesislerin nasıl hedef alınabileceğine dair bir dizi seçenek sundu. Pentagon’un Esad’ı düşürmeye yönelik geniş çaplı bir operasyondan ziyade kimyasal silah yeteneklerini elimine etmeye dönük fazla uzamayacak füze saldırılarından yana olduğu belirtiliyor.

ULUSAL GÜVENLİK EKİBİ BUGÜN DE BEYAZ SARAY’DA TOPLANACAK

Beyaz Saray’daki dünkü toplantıdan net bir sonuç çıkmadı. Ulusal güvenlik ekibinin bugün Beyaz Saray’da yeniden toplanması planlanıyor.

Pentagon askeri hazırlıkları yaparken Amerikan diplomasisinin gözü bugün İngiliz Parlamentosu’nda yapılacak oylamada olacak. Öte yandan Kimyasal Silahları Önleme Örgütü’nün (OPCW) sahadaki çalışmaları da dikkatle takip ediliyor.

Washington Trump’a rağmen strateji belirlemeye çalışıyor

BİR KOALİSYONUN STRATEJİK MÜDAHALESİNE DÖNÜŞTÜRME ÇABASI

Washington bürokrasisi Başkan Trump’ın dünyayı ayağa kaldıran ve doğrudan Rusya’yı hedef alan tehditkar tonunun neden olduğu tansiyonu düşürerek, Esad rejimine verilecek tepkiyi ABD’nin tek taraflı ve telaşlı bir müdahalesinden ziyade bir nevi uluslararası koalisyonun stratejik tepkisine dönüştürmeye çalışıyor.

Öte yandan bugüne kadar Suriye’de çatışmasızlık hattını büyük ölçüde işletmeyi başaran Rus ve Amerikan ordularının aracılar vasıtasıyla temasta olduğuna dair iddialar muhtelif.

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, Türkiye üzerinden bir temas başlattıklarını ve NATO kanallarının kullandığını söylemişti. Öte yandan Rus basınına göre Rusya Devlet Başkanı Putin dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşmesi de bir arabuluculuk girişiminin bir parçasıydı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.04.2018)
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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