Washington Post'un makalesini yayımladığı Bayık ABD'nin terör listesinde

Washington Post gazetesinin makalesine yer verdiği terör örgütü PKK elebaşılarından Cemil Bayık, ABD Dışişleri Bakanlığının "Adalet için Ödül" adlı Terörle Mücadele Ödül Programında başına ödül koyulmuş teröristler listesinde bulunuyor.

Programın internet sitesindeki bilgilere göre, ABD devleti Bayık'ın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere 4 milyon dolara kadar para ödülü vadediyor.

Programın sosyal medya hesabında 6 Kasım 2018'de paylaşılan mesajda, Bayık'ın yanı sıra PKK'nın diğer elebaşılarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın yakalanması için bilgi sağlayanlara da ödül verileceği belirtilmişti.

Mesajda, "PKK'nın önemli liderleri. Bilgi sağlayanlara ödeme imkanı olabilir. Yüzde 100 gizlilik garantisi. Yaşadığınız yer değiştirilebilir." ifadesi kullanılmıştı.

Mesajda fotoğrafları yer alan Karayılan için 5 milyon dolar, Bayık için 4 milyon dolar, Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verilebileceği hatırlatılmıştı.

"Adalet için Ödül" programı, ABD Dışişleri Bakanlığının Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetiliyor. Programın hedefi, "uluslararası teröristleri adalet önüne getirmek ve ABD kişilerine veya varlıklarına karşı uluslararası terör eylemlerini önlemek" olarak açıklanıyor. Program kapsamında ABD vatandaşlarına veya varlıklarına karşı uluslararası eylemler planlayan, icra eden, yardımcı olan veya teşebbüs eden kişilerin özellikle tutuklanmasına veya mahkumiyetine yol açan veya ilk etapta bu tür eylemlerin olmasını engelleyen bilgi getirerek önemli bir terörist liderinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine veya terörizm finansmanının bozulmasına neden olan bilgiyi sağlayanlara ABD Dışişleri Bakanı tarafından ödül verilmesi için yetki öngörülüyor.

REWARD OFFER- PKK key leaders. Provide information and payment may be possible. 100% confidentiality guaranteed. Relocation may be possible. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/6k4yhkZs99