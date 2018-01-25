Washington, Moskova’yı kızdırdı... Kimyasal ‘atışma’

SURİYE’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu ile Rusya’nın himayesinde 29 Ocak’ta Soçi şehrinde toplanması öngörülen “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi” gündemin üst sıralarında yer alırken, Washington ile Moskova arasındaki tansiyon kimyasal silah iddialarından ötürü yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın önceki gün Suriye’nin başkenti Şam’ın hemen dışındaki Doğu Guta bölgesinde Esad rejiminin geçen pazartesi klor gazı ile saldırı düzenlemiş olabileceğine dair sözleri hem Suriye hem de Rus hükümetini kızdırdı. Tillerson, bu saldırıda Moskova’nın da “kurbanların nihai sorumluluğunu taşıdığını” iddia etti. Fransız AFP ajansı da bu saldırıda klor gazı başlıklı roketlerin fırlatılmasının ardından 21 kişinin solunum rahatsızlığı şikâyetleriyle tedavi altına alındığını aktardı.

‘DÜZMECE RAPORLAR’: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da yanıt olarak, ABD yönetimini Moskova’nın Suriye’deki barış teşebbüslerini kimyasal silah kullanıldığına dair “düzmece, doğrulanmamış raporlarla” engellemeye çalışmakla itham etti. Bir tepki de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, “Geçmişteki kimyasal silah olaylarının soruşturulmasını fiilen zorlaştıran ABD’lilerin tutumunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Washington, gerçek uluslararası soruşturmaları zora sokma yolunda ilerliyor ve maalesef mesnetsiz olarak ‘etiketleme’ yapmayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI MEKANİZMA: Rusya’nın BM Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir uluslararası mekanizma kurulmasını önerdi. Nebenzya, “ABD ve İngiltere, kanıt olmadan Guta’daki kimyasal silah kullanımı iddialarından Suriye hükümetini sorumlu tutuyor. Rusya, Suriye’de kimyasal silah kullananların belirlenmesi için güvenilir kaynaklardan gelen bilgilerle soruşturma yürütecek yeni bir uluslararası mekanizma kurulmasını teklif ediyor” dedi. Washington’ın yanıtı olumsuz oldu.

BİLGİ NOTU

21 Ağustos 2013’te Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırılarda Batı olaydan Şam yönetimini sorumlu tutup 1429 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu olayın ardından 14 Eylül 2013’te ABD ve Rusya, rejimin kimyasal silah stokunun 2014 ortasına kadar imhası konusunda anlaştı.

PARİS’TE ORTAK BİLDİRGE

Fransa’nın başkenti Paris’te önceki gün düzenlenen “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu dışişleri bakanları toplantısında, kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması için uluslararası ortaklık ilan edilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da olduğu birçok ülkenin dışişleri bakanı katılmıştı. Ortak bildirge 30’a yakın ülkenin onayıyla kabul edilmişti.

‘REJİM, DOĞU GUTA’DA◊ ‘REJİM, DOĞU GUTA’DA 216 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ’

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşar Esad rejiminin, ablukasındaki Doğu Guta bölgesine, 29 Aralık’tan bu yana yaptığı hava ve kara saldırılarında, 53’ü çocuk 216 sivilin öldüğünü duyurdu. Sivil savunma ekiplerinin sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, başkent Şam’da abluka altındaki Doğu Guta bölgesine, son 27 günde düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında, 53’ü çocuk, 35’i kadın 216 sivil hayatını kaybetti.