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    Washington: McGurk görevden alınmayacak

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’un görevinde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

    Sözcü Nauert, Twitter hesabından, Amerikan Foreign Policy dergisinde yer alan ve McGurk’un DEAŞ ile ilgili görevine son verileceği yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Nauert, “Yapılan haberlere cevap olarak açık olacağım. Brett McGurk hiçbir yere gitmiyor. DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede ABD Başkanı’nın Küresel Koalisyon Özel Elçisi olarak görevine devam ediyor” ifadelerini kullandı. Foreign Policy dergisinin internet sitesindeki haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bazı kaynaklara dayanılarak Trump yönetiminin McGurk’ü DEAŞ’la mücadeledeki görevinden alacağı iddia edilmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , McGurk , Heather Nauert
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