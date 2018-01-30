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    VW: Sorumluları hesabını verecek

    Deutsche Welle Türkçe
    30.01.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Ürettikleri araçların egzoz gazlarını insanların üzerinde test etmekle suçlanan Alman otomotiv devlerinden Volkswagen’den (VW) açıklama.

    VOLKSWAGEN denetim kurulu, iddialar üzerine derhal bir komisyon kurularak bu testlerin kimler tarafından organize edildiğinin araştırılacağını açıkladı.
    Kurul başkanı Hans Dieter Poetsch, “Bu meselenin soruşturulması için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadesini kullanırken, sorumluların muhakkak hesap vereceğini kaydetti.
    Başka bir şirket yetkilisi ise bir Amerikan laboratuvarında yaptırılan deneyler için ‘bilimsel metotların doğru seçilmediği ve bu deneyin yaptırılmaması gerektiği gerekçesiyle’ ayrıca özür diledi.
    Hayvanlara işkence edildiği iddiasını reddeden Alman otomotiv şirketi, skandalda ‘bireysel hataların rol oynadığını’ savundu.
    Öte yandan EUGT’nin eski ortağı Daimler hayvanlar üzerinde zararlı gaz deneyi yapılmış olmasını kınadı ve sorumluların bulunması için araştırma başlatıldığını duyurdu.

    Etiketler: egzoz gazları , avrupadan haberler
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