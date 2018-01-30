VW: Sorumluları hesabını verecek

VOLKSWAGEN denetim kurulu, iddialar üzerine derhal bir komisyon kurularak bu testlerin kimler tarafından organize edildiğinin araştırılacağını açıkladı.

Kurul başkanı Hans Dieter Poetsch, “Bu meselenin soruşturulması için elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadesini kullanırken, sorumluların muhakkak hesap vereceğini kaydetti.

Başka bir şirket yetkilisi ise bir Amerikan laboratuvarında yaptırılan deneyler için ‘bilimsel metotların doğru seçilmediği ve bu deneyin yaptırılmaması gerektiği gerekçesiyle’ ayrıca özür diledi.

Hayvanlara işkence edildiği iddiasını reddeden Alman otomotiv şirketi, skandalda ‘bireysel hataların rol oynadığını’ savundu.

Öte yandan EUGT’nin eski ortağı Daimler hayvanlar üzerinde zararlı gaz deneyi yapılmış olmasını kınadı ve sorumluların bulunması için araştırma başlatıldığını duyurdu.