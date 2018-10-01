"Vurmaya devam" mesajına ABD'den çok sert açıklama
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yapılan füze saldırısına ilişkin, "Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek" dedi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın Suriye'de, Fırat'ın doğusuna yönelik balistik füze saldırılarını "askeri ve sivil havacılığa tehdit" ve "sorumsuzca" olarak niteledi.
Bakıri, başkent Tahran'da katıldığı bir programda, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine düzenlediği füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İran'ın Ahvaz kentine yönelik saldırının ardından son bir haftada "uygun cevap" için çeşitli adımlar attıklarını belirten Bakıri, istihbarat çalışmaları neticesinde saldırganların İran karşıtı bir grupla irtibatlı olmalarına rağmen DEAŞ tarafından Deyrizor'dan yönlendirildiklerini tespit ettiklerini aktardı.
BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ
Füze saldırısının "başarıyla icra edildiğini" ve DEAŞ'ın birçok komutanının öldürüldüğünü söyleyen Bakıri, "Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek. Teröristler İran'ın intikam alacağını bilmelidir." ifadelerini kullandı.
İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) da bir-iki ülkeyi aşarak hedefe ulaştıklarını kaydeden Bakıri, füzelerin ABD hakimiyetindeki DEAŞ bölgelerini hedef aldığını bildirdi.
Bakıri, DEAŞ ile birlikte saldırıyı organize eden İran karşıtı grubun liderlerinin Avrupa ülkelerinde olduğunu söyledi.
PENTAGON: SORUMSUZCA
Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, İran'ın dün Suriye'nin doğusundaki bazı hedeflere yönelik füze saldırısını, ABD öncülüğündeki koalisyonla koordine etmeden gerçekleştirdiğini belirtti.
Binbaşı Robertson, "Koalisyon güçlerine bir zarar verilmemiş olsa da bu saldırıyı halen değerlendiriyoruz ve oradaki karmaşık hava sahası dikkate alındığında bu tür saldırılar Suriye'de aktif olarak DEAŞ ile mücadele eden güçleri tehlikeye düşürüyor." açıklamasında bulundu.
ABD'nin, Rusya ile Suriye'de kuvvetlerin ayrışması için iletişim kanalı kurduğunu ancak İran'ın bu tür tedbirler almadığını kaydeden Robertson, "Koordinasyonsuz bir hava sahasına füze fırlatmak sivil ve askeri havacılığa tehdittir." ifadelerini kullandı.
Robertson, "Koalisyon, DEAŞ'ın Orta Fırat Vadisi'ndeki kalıntılarını yenecek kabiliyete sahiptir. İran'ın bu alandaki her davranışı sorumsuzca, güvensiz ve gerginliği tırmandırıcıdır." diye konuştu.
Koalisyon'dan saldırı açıklaması
Diğer yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan da konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Albay Ryan, "İran kuvvetleri dün gece Orta Fırat Vadisi'ne yönelik habersiz bir füze saldırısı düzenledi ve açık kaynaklara göre İran askeri geçit törenine yönelik saldırı ile suçlanana militanlara yönelikti. Koalisyon kuvvetleri saldırıyı değerlendiriyor ve koalisyon güçlerine yönelik bir tehlike söz konusu değil." paylaşımında bulundu.
İHA'LARLA KOORDİNELİ
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, dün gece TSİ 01.30'da Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı Elbu Kemal ilçesine yönelik saldırıda 6 orta menzilli balistik füze atıldığı ve sonrasında 7 İHA saldırısının yapıldığı belirtilmişti.
İran'ın batısındaki Kermanşah kentinden atılan füzelerin 750 kilometre menzilli "Zülfikar" ve 800 kilometre menzilli "Kıyam" füzeleri olduğu duyurulmuştu.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de, askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği duyurulmuştu.
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