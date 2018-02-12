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    ‘Vurmaya devam edeceğiz’

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 00:06 | Son Güncelleme:

    İsrail’in önceki gün Suriye’deki İran ve rejim hedeflerini vurmasının ve bir jetinin Şam yönetimi tarafından düşürülmesinin ardından yapılan kabine toplantısından Tahran’a yönelik sert açıklamalar geldi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Dün İranlı ve Suriyeli güçlere ağır darbeler vurduk. Herkese gösterdik ki angajman kurallarımız hiç değişmedi. Bizi vurmaya yönelik her teşebbüsü vurmaya devam edeceğiz. Bizim politikamız buydu ve böyle kalacak” dedi. İsrailli diğer bakanlar da İran yönetimine karşı tehdit dilini kullandı. Kabine bakanı Yoav Galant, “Biz sadece konuşmayız, eylem de yaparız. Sanırım Suriyeliler, topraklarında İranlıları misafir etmenin onlara zarar vereceğini anlamıştır” dedi.

    82’DEN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI

    Önceki gün İsrail’in İran’a ait bir insansız hava aracını Golan Tepeleri üzerinde vurmasının ardından başlayan gerilim, İsrail jetlerinin Suriye’deki İran askeri üslerine saldırması ve bunlardan birinin Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülmesiyle had safhaya çıktı. İsrail aynı gün ikinci bir saldırı daha düzenleyerek, Suriye’deki İran askeri hedeflerini ve Suriye hava savunma sistemlerini vurdu. İsrail Hava Kuvvetleri’nden General Tomer Bar, ikinci saldırının 1982’deki Lübnan Savaşı’ndan beri Suriye’ye düzenledikleri “en büyük saldırı” olduğunu söyledi.

    GİZLİ YERLER VURULDU

    İstihbarat Bakanı Israel Katz ise, “Onlar da biz de biliyoruz ki onları vurmamız sonrası bunu hazmetmeleri, anlamaları ve İsrail’in bu yerleri nasıl bildiğini sormaları biraz zaman alacak” dedi. Katz, “Bunlar gizli yerlerdi. İstihbarat kuruluşlarımız sayesinde olan biten her şeyi bilme kapasitemiz var” dedi. Öte yandan, İsrai’in, Suriye sınırında yaşanan gerginliğin ardından kuzey sınırındaki hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldığı bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , israil , netanyahu
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